Виконують завдання, коли по них летить ракета, – Ігнат про віртуозні маневри наших льотчиків

Росіяни вихваляються, як нібито збивають десятки наших літаків завдяки своїм новим комплексам. Невідомо про які саме комплекси мовиться, адже про усі їхні засоби давно відомо нашим Повітряним силам.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, що на озброєнні противника є ЗРК "Бук", "Тор" різних модифікацій, "Панцир" та інші комплекси. Також у росіян є зовсім нова ракета Р-37.

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Про героїзм наших пілотів писатимуть у книжках

Щодо нової ракети Р-37, то, за словами росіян, вона може долати відстань 380 кілометрів і збивати повітряну ціль. Проте всім відомо, як окупанти люблять перебільшувати, тому наші пілоти навіть жартують, що збивати на такій відстані можливо хіба на російському каналі "Звєзда". Однак, уже підтверджено застосування російських ракет на відстань 200 кілометрів.

Українські пілоти та військове управління про це знають. Відповідно, всі рішення щодо застосування авіації на різних напрямках приймаються, зокрема з урахуванням ризиків і загроз від російської ППО.

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Маючи на озброєнні досить старі літаки й комплекси, доводиться придумувати нові тактичні прийоми. Вони допомагають нашим пілотам не тільки вижити, але й знищити окупантів.

Навіть якщо по наших пілотах відпрацювала ППО, наприклад, ракета Р-37, їм про це повідомляють із землі, але наш льотчик, незважаючи на те, що по ньому вже летить, продовжує виконувати завдання – скидає свої ракети, бомби,

– розповів Юрій Ігнат.

Після виконання завдання пілот робить протиракетний маневр – опускається якнайнижче до землі й на величезній швидкості летить у протилежний бік від ракети.

"Так сьогодні воюють наші пілоти. Важко описати їхній героїзм просто словами, думаю, про це напишуть у книжках та підручниках і знімуть кіно", – додав Ігнат.

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