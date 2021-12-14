Українські полонені в Росії у жахливому стані, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські полонені в Росії перебувають в жахливому стані. Саме тому Кремль до них не пускає представників міжнародних організацій.

За словами Володимира Зеленського, допуск Червоного Хреста до українських полонених був однією з умов домовленостей, які ухвалили під час переговорів у нормандському форматі в Парижі в грудні 2019 року. Про це глава держави заявив в інтерв'ю.

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Сотні українців у полоні

Володимир Зеленський наголосив, що на окупованих Росією територіях утримують сотні українців у полоні. Водночас Кремль не дотримується взятих на себе зобов'язань у Парижі в 2019 році.

Сотні наших людей утримують у полоні на окупованій території, і Росія дала чітку обіцянку забезпечити повний і безумовний допуск до них міжнародних організацій. Але цього не відбувається, тому що українські полонені перебувають у такому жахливому стані, що Росія не може їх показувати Червоному Хресту,

– заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Росія не поважає міжнародне право. І всіх колективних зусиль України та міжнародної спільноти, за словами Зеленського, поки недостатньо для того, щоб змусити Кремль змінив свою позицію.

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