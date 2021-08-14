Українські пожежники в Греції похизувалися накачаними торсами: фото

Українські пожежники допомагають гасити лісові пожежі у Греції. У ДСНС показали фото, на якій вони позують без футболок.

Там наголосили, що вогнеборці завжди перебувають у бойовій готовності. Вони працюють під пильним наглядом лікаря Євгенії Менжуліної.

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У ДСНС побажали рятувальникам наснаги та сил у боротьбі з вогнем у Греції, а читачам – безпечних та гарних вихідних. Киян попередили, що 14 – 15 серпня у столиці прогнозують спеку, тож не варто забувати про капелюха та безпечний відпочинок.

Загін українських пожежників прибув до Греції 6 серпня. В країну, охоплену вогнем, полетіли 100 досвідчених рятувальників.

Місцеві мешканці дякують українцям за допомогу: дивіться відео ДСНС

Українські пожежники у Греції