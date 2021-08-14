Українські пожежники в Греції похизувалися накачаними торсами: фото

14 серпня 2021 , 14:51
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук-сторінка ДСНС

Українські пожежники допомагають гасити лісові пожежі у Греції. У ДСНС показали фото, на якій вони позують без футболок.

Там наголосили, що вогнеборці завжди перебувають у бойовій готовності. Вони працюють під пильним наглядом лікаря Євгенії Менжуліної.

Читайте також У посольстві відповіли, чи постраждали українці під час масштабних пожеж у Греції

У ДСНС побажали рятувальникам наснаги та сил у боротьбі з вогнем у Греції, а читачам  –  безпечних та гарних вихідних. Киян попередили, що 14 – 15 серпня у столиці прогнозують спеку, тож не варто забувати про капелюха та безпечний відпочинок. 

Довідка. Загін українських пожежників прибув до Греції 6 серпня. В країну, охоплену вогнем, полетіли 100 досвідчених рятувальників.

Місцеві мешканці дякують українцям за допомогу: дивіться відео ДСНС

Українські пожежники у Греції

  • Наприкінці липня Грецію охопили масштабні лісові пожежі, під загрозою опинилися десятки населених пунктів. Боротися з полум'ям допомогли проливні дощі.
  • Прем'єр країни Кіріакос Міцотакіс заявив, що це – н айбільша екологічна катастрофа за десятиліття. "Вдалося врятувати життя, але ми втратили ліси та майно", – зазначив він. 
  • Місцеві правоохоронці вже затримали 118 людей, яких підозрюють у підпалах лісів. Водночас 18 з них вже взяли під варту. 
Автор: Ірина Буртик