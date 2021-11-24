Українські прикордонники розпочали спецоперацію на кордоні з Білоруссю

На українсько-білоруському кордоні 24 листопада розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Вона передбачає заходи для нарощення охорони та захисту нашого кордону.

Як розповіли у ДПСУ, метою спецоперації є недопущення міграційної кризи та протидія протиправній діяльності.

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Ризик переміщення мігрантів в Україну існує

За словами першого заступника голови ДПСУ Володимира Нікіфоренка, на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та імовірність перенаправлення потоків мігрантів до України. Саме тому правоохоронні органи спільними зусиллями вже вживають заходів з нарощення системи охорони кордону на цій ділянці.

Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгодили проведення спеціальної прикордонної операції та опрацювали відповідний план. І вона офіційно розпочалася,

– зазначив він.

Спецоперацію координує Державна прикордонна служба України. Вона проводиться спільно із:

силами Національної гвардії,

Національної поліції,

ЗСУ,

іншими залученими резервами.

Для керівництва операцією та оперативного обміну інформацією організовано роботу Міжвідомчих координаційних штабів на центральному та обласних рівнях, на тактичному (районному) рівні утворено координаційні групи управління.



На кордоні з Білоруссю влаштували спецоперацію / Фото ДПСУ

Контролюватимуть безпеку на державному кордоні збільшені прикордонні наряди. В охороні кордону активно застосовуватиметься:

авіація,

безпілотні авіаційні комплекси,

технічні засоби спостереження.

Які ще заходи безпеки застосують

Окрім цього, передбачене суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону. Так, у прикордонних районах виставлять контрольні пости на автомобільних дорогах.

Прикордонники патрулюватимуть основні шляхи, що прямують до державного кордону. Також правоохоронці перевірятимуть автобусні та залізничні станції.



За спостереженням за кордоном залучили авіацію та дрони / Фото ДПСУ



На кордоні розмістили техніку / Фото ДПСУ

Криза на польсько-білоруському кордоні

Напружена ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею почала наростати із 8 листопада. Саме тоді з Білорусі почав рухатись натовп мігрантів. Тому Польща вирішила збільшити кількість військових на кордоні.

Згодом поляки заявили, що білоруські правоохоронці не дозволяють нелегалам повертатися. ЄС запевняє, що мігрантів на кордоні зібрали організовано.

Відреагували на ситуацію країни Балтії. Вони назвали події "гібридною агресією". Єврокомісія цю позицію поділяє.