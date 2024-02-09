Українські прикордонники відбили масовану атаку дронами на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку наші прикордонники відбили ворожу масовану атаку дронами. Адже окупанти намагались цією зброєю атакувати позиції наших військових.

Прикордонники розповіли, що російські окупанти вдарили по наших військових не менш ніж десяти дронами. Наші військові успішно відпрацювали по ворогу.

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Що відомо про успішну роботу прикордонників на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку росіяни намагалися атакувати позиції українських військових… Прикордонники відбили масовану атаку дронами,

– розповіли в Держприкордонслужбі.

Так, наші прикордонники знищили 10 ворожих безпілотників з допомогою антидронових рушниць:

7 – розірвало на шматки,

1 – "сів" на дереві,

ще 2 – "посадили" зі смертоносним вантажем "на борту".



Прикордонники збили ворожі дрони / Фото Держприкордонслужби

Ворог атакував Україну: коротко