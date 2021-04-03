Українські прикордонники візьмуть участь у спільних навчання з Великою Британією

Державна прикордонна служба України візьме участь в українсько-британському навчанні COSSACK MACE – 2021. Військові навчання заплановані на літо 2021 року.

Навчання проведуть на базі одного з навчальних центрів Збройних сил України. Серед цілей навчань: вдосконалити спільне планування та виконання операцій батальйонно-тактичного рівня.

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Вишкіл дозволить покращити злагодженість дій українських військових підрозділів та підрозділів НАТО під час оборонних та наступальних операцій.

Навчання також дозволить імплементувати найкращі практики ведення операцій з врахуванням досвіду, який українські збройні формування отримали під час проведення ООС.

Зауважимо, що з 29 березня по 2 квітня наші прикордонники взяли участь у головній конференції з планування навчання.

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