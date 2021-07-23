Українські військові точним ударом знищили КамАЗ бойовиків зі зброєю: потужне відео

Українські військові знищили КамАЗ окупантів. Ймовірно у ньому завозили боєприпаси проросійські бойовики.

Відповідну інформацію оприлюднив волонтер Роман Донік. Відео він опублікував на своїй сторінці в фейсбуці.

Зауважте Проведе понад 20 років у в'язниці: у Чехії білоруса засудили через війну проти України

Українські військові завдали удару окупанту

Волонтер Роман Донік розповів, що українські військові знищили авто окупанта. Ймовірно у ньому були боєприпаси.

Мінус камаз у окупантів. Бабайка пильнує. Не треба завозити боєприпаси,

– написав Роман Донік.

Він також подякував усім, хто допомагає.

Українські військові знищили КамАЗ бойовиків зі зброєю: дивіться відео

Ситуація на Донбасі: останні новини

22 липня Німеччина закликала Україну імплементувати у своє законодавство формулу Штайнмаєра. Формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом ОБСЄ.

23 липня в ОБСЄ звернули увагу на погіршення безпекової ситуації на Донбасі. Зокрема, навколо зони біля Золотого, де особливо активні проросійські бойовики. Українська сторона попереджає, що зона навколо ділянки розведення сил і засобів поблизу Золотого перетворюється в гарячу точку.

У той же день США заявили, що не братимуть прямої участі в переговорах по Донбасу. Додали, що це стосується як мінського, так і нормандського форматів. Про це заявив дипломатичний представник США в Україні Джордж Кент.