Горіть у пеклі, – військові Чернігівщини мстяться росіянам за удар по драмтеатру

Військові Чернігівщини мстяться окупантам за ракетний удар по центру Чернігова. Російські військові 19 серпня атакували драмтеатр у Чернігові.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський опублікував світлини снарядів, якими воїни Чернігівщині мстять окупантам за ракетний терор. Мовиться про українських бійців 47, 67, 93 та 30 бригад.

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"За дітей Чернігова"

Українські бійці залишили на снарядах красномовні послання російським окупантам: "За Чернігів", "Горіть у пеклі", "За драмтеатр", "За дітей Чернігова".

Ворог заслуговує тільки на знищення,

– наголосив Дмитро Брижинський.

Бійці Чернігівщини мстяться росіянам / Фото з телеграму Дмитра Брижинського

Ракетний удар по Чернігову: подробиці