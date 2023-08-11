Наші запити виконані на 15%: якої техніки гостро потребують ЗСУ для контрнаступу

Українські військові мужньо борються з російськими окупантами. Але для ефективної роботи нашим захисникам вкрай не вистачає зброї. Зокрема, мовиться про броньовану інженерну техніку та ЗРК малої дальності.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський. Він наголосив, що в достатній кількості зброї немає ні в кого.

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Необхідна техніка

Українським військовим не вистачає багато броньованої інженерної техніки. Проблема у великій кількості мінних полів, які облаштовують російські окупанти, та укріпленнях. Саме для розмінувань необхідна відповідна техніка, якої наразі не так багато. Тут стали б у нагоді не лише бойові, але й інженерні танки Abrams.

"Інженерні версії Leopard збирали з миру по нитці, а їх однаково виявилося мало. Перед контрнаступом зазначалося про отримання до 100 одиниць спеціальної військової техніки для розмінування. А західні ЗМІ писали, що наші потреби задоволені на 15%", – відзначив військовий експерт.

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Друга потреба – ЗРК малої дальності. У росіян є відповідні системи, оснащені ракетами на 10 – 15 кілометрів. Подібні треба й українським оборонцям, аби збивати ворожу техніку на відповідній дистанції.

У німців був подібний ЗРК Roland, вони його утилізували і продали. У американців були ЗРК для БМП Bradley для боротьби з такими вертольотами, теж від них позбавилися. І де таку зброю брати – питання відкрите,

– сказав Киричевський.

За його словами, наразі ні в кого немає тієї кількості зброї, яка вкрай необхідна українцям для просування зокрема на Півдні. Навіть у Польщі, яка сама посилюється.

"З іншого боку – вольова складова Сил оборони у наступальних діях проти ворога переважає. І, можливо, це дасть виграти час для посилення технікою нашого війська", – резюмував військовий експерт.

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