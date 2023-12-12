Українські військові відбили один із териконів у межах Горлівки

12 грудня 2023, 13:26
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Джерело:

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що українські військові відбили один із териконів у межах Горлівки Донецької області. Також вони захопили позиції ворога.

Про успіхи ЗСУ Верховний Головнокомандувач розповів 12 грудня 2023 року у День Сухопутних військ. Варто зауважити, що Горлівка перебуває в окупації з 2014 року.

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Що відомо про успіхи ЗСУ

Володимир Зеленський розповів, що штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила – наші герої. 

Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор,
– заявив Володимир Зеленський.  

Президент України також показав відео Сухопутних військ України. На кадрах видно наших військових та російських окупантів, яких ЗСУ взяли у полон під час операції на одному з териконів Горлівки. 

"З Днем Сухопутних військ України. Позаду нас – наша українська Горлівка. Наш Донецьк. Ми обов'язково переможемо. Слава ЗСУ! Слава Україні!", – заявили бійці, встановлюючи стяг.

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Військові на відео пообіцяли, що в Горлівці також замайорить український прапор. 

Горлівка – це Україна! Донбас – це Україна!
– написав президент.

Водночас на карті DeepState зміни ще не з'явились. 

Де розташована Горлівка на Донеччині: дивіться на карті 

Горлівка в окупації з 2014 року: коротко

  • Місто Горлівка Донецької області російські війська окупували у квітні 2014 року. З того часу вороги контролюють місто. Від Донецька до Горлівки орієнтовно 60 кілометрів. У місті перебуває перший армійський корпус Росії. 
  • На початку грудня 2023 року льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан розповідав 24 Каналу, що ЗСУ здійснили вдалі дії на Горлівському напрямку. Зокрема, мовилось про те, що українські військові захопили терикон неподалік Південного та Шумів. 
  • Роман Світан пояснив, що це терикон, який окупанти утримували з 2016 року. Експерт запевнив, що мовиться не лише про рейдовий рух, а про серйозне просування із закріпленням позицій.
  • Варто зауважити, що від терикона до самої Горлівки орієнтовно 7 – 8 кілометрів. 

Автор: Діана Квасневська