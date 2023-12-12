Володимир Зеленський заявив, що українські військові відбили один із териконів у межах Горлівки Донецької області. Також вони захопили позиції ворога.

Про успіхи ЗСУ Верховний Головнокомандувач розповів 12 грудня 2023 року у День Сухопутних військ. Варто зауважити, що Горлівка перебуває в окупації з 2014 року.

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Що відомо про успіхи ЗСУ

Володимир Зеленський розповів, що штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила – наші герої.

Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент України також показав відео Сухопутних військ України. На кадрах видно наших військових та російських окупантів, яких ЗСУ взяли у полон під час операції на одному з териконів Горлівки.

"З Днем Сухопутних військ України. Позаду нас – наша українська Горлівка. Наш Донецьк. Ми обов'язково переможемо. Слава ЗСУ! Слава Україні!", – заявили бійці, встановлюючи стяг.

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Військові на відео пообіцяли, що в Горлівці також замайорить український прапор.

Горлівка – це Україна! Донбас – це Україна!

– написав президент.

Водночас на карті DeepState зміни ще не з'явились.

Де розташована Горлівка на Донеччині: дивіться на карті

Горлівка в окупації з 2014 року: коротко