Українські військові відбили один із териконів у межах Горлівки
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що українські військові відбили один із териконів у межах Горлівки Донецької області. Також вони захопили позиції ворога.
Про успіхи ЗСУ Верховний Головнокомандувач розповів 12 грудня 2023 року у День Сухопутних військ. Варто зауважити, що Горлівка перебуває в окупації з 2014 року.
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Що відомо про успіхи ЗСУ
Володимир Зеленський розповів, що штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила – наші герої.
Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор,
– заявив Володимир Зеленський.
Президент України також показав відео Сухопутних військ України. На кадрах видно наших військових та російських окупантів, яких ЗСУ взяли у полон під час операції на одному з териконів Горлівки.
"З Днем Сухопутних військ України. Позаду нас – наша українська Горлівка. Наш Донецьк. Ми обов'язково переможемо. Слава ЗСУ! Слава Україні!", – заявили бійці, встановлюючи стяг.
ЗСУ досягли успіхів на одному з териконів Горлівки: дивіться відео
Військові на відео пообіцяли, що в Горлівці також замайорить український прапор.
Горлівка – це Україна! Донбас – це Україна!
– написав президент.
Водночас на карті DeepState зміни ще не з'явились.
Де розташована Горлівка на Донеччині: дивіться на карті
Горлівка в окупації з 2014 року: коротко
- Місто Горлівка Донецької області російські війська окупували у квітні 2014 року. З того часу вороги контролюють місто. Від Донецька до Горлівки орієнтовно 60 кілометрів. У місті перебуває перший армійський корпус Росії.
- На початку грудня 2023 року льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан розповідав 24 Каналу, що ЗСУ здійснили вдалі дії на Горлівському напрямку. Зокрема, мовилось про те, що українські військові захопили терикон неподалік Південного та Шумів.
- Роман Світан пояснив, що це терикон, який окупанти утримували з 2016 року. Експерт запевнив, що мовиться не лише про рейдовий рух, а про серйозне просування із закріпленням позицій.
- Варто зауважити, що від терикона до самої Горлівки орієнтовно 7 – 8 кілометрів.