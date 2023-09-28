Українські військові закріплюються на рубежах біля Вербового, росіяни – в обороні
Джерело:"Радіо Свобода"
Сили оборони закріплюються біля Вербового, що в Запорізькій області. Українським воїнам потрібно закріпити, щоб продовжити рухатися вперед.
Водночас російські військові біля Вербового перебувають в обороні. Про ситуацію у районі Вербового, де ЗСУ прорвали оборону ворога, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Дивіться також ЗСУ просуваються біля Роботиного та закріплюються під Бахмутом: карта фронту за тиждень
Росіяни намагаються відбити втрачені позиції
Штупун пояснив, що Сили оборони повинні закріпити для того, щоб могли рухатися вперед, а ворог своєю чергою не завдав удару десь у фланг і не проломив оборону українських військ.
Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Боже, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем,
– розповів речник.
За його словами, російські військові в районі Вербового стоять в обороні. Також окупанти намагаються відбити втрачені позиції.
"Інколи намагаються відволікати нас від наступу своїми вилазками, це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки. Але ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа", – зазначив Штупун.
Що відомо про ситуацію у районі Вербового
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський 23 вересня повідомив, що Сили оборони України прорвали оборону росіян біля Вербового.
- За його словами, українські військові прорвалися на лівому фланзі. Вербове розташоване поблизу Роботиного.
- Аналітики ISW зазначили, що укріплення на захід від Вербового, які прорвали українські військові, не є кінцевою смугою глибокої оборони Росії у Запорізькій області. Це скоріше комплекс найкраще підготовлених польових укріплень.
- Експерти зазначають, що швидкість просування українських військ у районі прориву залишається неясною. Також не відомо, наскільки укомплектовані укріплення росіян за Вербовим.
- Генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж розповів, що просування поблизу Вербового відкриє Силам оборони оперативний простір для ведення наступальних операцій.
- За його словами, також це дозволить перекрити логістику ворога, а крім того, фактично обмежить угруповання, яке розташоване на Запорізькій та Херсонських областях.
- Військовий експерт Андрій Крамаров пояснив, що оточення Вербового дозволить ЗСУ закріпитися на вигідних висотах, а також розширюватися вглиб. Завдяки цьому українські воїни зможуть робити невеликі "заїзди" із самохідних артилерійських установок.
- Також Крамаров припускає, що незабаром будуть хороші новини щодо району в бік Токмака.