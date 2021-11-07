Українські військові збили безпілотник бойовиків: штаб показав фото

Останнім часом окупанти часто використовують безпілотники, скидаючи вибухівки. Цього разу українським військовим вдалось збити ворожу техніку бойовиків.

Ворог підлаштовує політ БПЛА під час обльоту лінії розмежування. Таким чином окупанти порушують перемир'я.

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Однією "птахою" стало менше

Однак українські військовослужбовці постійно контролюють повітряний простір і готові реагувати на порушення. Відтак збили ще один ворожий безпілотник.

Не надто досвідчений пілот окупантів та його техніка потрапила під влучний вогонь наших воїнів. Як наслідок, однією небезпечною "птахою" в повітрі стало менше",

– зазначили в ООС.

Також оприлюднили світлини збитого БПЛА.



Збитий безпілотник / Фото ООС

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