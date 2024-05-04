Українські військові збили російський Су-25 на Донеччині, – Зеленський

Володимир Зеленський 4 травня записав своє традиційне вечірнє звернення. У ньому він повідомив про чергову втрату російської армії.

Українським оборонцям вдалося збити Су-25 у небі над Донецькою областю. Зазначимо, що у ранковому звіті Генштабу повідомлялося, що Росія втратила вже 348 літаків у війні проти України – тобто черговий штурмовик став вже 349-м.

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Збиття Су-25

Володимир Зеленський розповів, що 4 травня українські військові збили російський штурмовик Су-25 у Донецькій області.

Особливо відзначу воїнів зі 110 окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 на Донеччині. Молодці, хлопці,

– зазначив президент.

Окрім цього, гарант подякував всім українським воїнам на фронті, на бойових завданнях, на бойових постах – усім, хто попри складнощі знищує окупанта. Він додав, що кожна бригада й кожен воїн захищають всю Україну та зберігають для України можливість не лише вистояти, але й відкинути окупанта.

Що відомо про Су-25 Основне призначення штурмовика Су-25 – підтримка бойових дій. Проте цей літак може бути використаний для проведення розвідки чи знищення танків та техніки. За даними з відкритих джерел, штурмовик може розвивати швидкість понад 900 кілометрів на годину, що дозволяє йому швидко долати великі відстані. Су-25 може бути оснащений авіагарматами, авіабомбами різного калібру і призначення, керованими і некерованими ракетами "повітря – земля", керованими ракетами "повітря – повітря".

Ліквідація літаків Росії