Українські військові збили черговий Су-25 над Донеччиною

18 травня 2024, 19:30
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Джерело:

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

Українські військові на Донецькому напрямку знищили ворожий винищувач Су-25. Успішну операцію здійснили зенітники 110 бригади.

Військові знищили ворожий літак 17 травня. Загалом з 24 лютого 2022 року ЗСУ знищили 354 літаки російських загарбників. 

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Що відомо про знищення чергового Су-25

Зенітники 110-ки продовжують виписувати полум'яні штрафи російським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога! Нині (18 травня – 24 Канал) його рештки дотлівають в одній з Донецьких посадок,
– розповіли військові.

Вони запевнили, що наше небо стане пеклом для ворожих пілотів. 

Що відомо про знищення чергового Су-25: дивіться відео

Військові бригади повідомили, що це вже четвертий Су-25 на їхньому рахунку. Адже перед цим вони збили ворожі літаки 4, 11 та 13 травня.

До речі, один Су-25 ворога коштує орієнтовно 11 мільйонів доларів.

Втрати ворога на фронті за минулу добу 

Окупанти тільки на Харківському напрямку, станом на 13:30 18 травня протягом доби втратили 25 солдатів та 12 одиниць військової техніки та озброєння.

Втрати ворога за минулу добу сягають:

  • особового складу – близько 489 870 (+1410) осіб;
  • танків – 7 547 (+18);
  • бойових броньованих машин – 14 552 (+14);
  • артилерійських систем – 12 603 (+38);
  • РСЗВ – 1 071 (+1);
  • засобів ППО – 800 (+2);
  • літаків – 353 (+2);
  • гелікоптерів – 326 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 073 (+45);
  • крилатих ракет – 2 200 (+0);
  • кораблів/катерів – 26 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 104 (+56);
  • спеціальної техніки – 2 062 (+7).

До речі, вночі проти 15 травня у Криму знищили два літаки МіГ-31, один Су-27, а також пошкоджений МіГ-29. Росія тримала свою авіацію на аеродромі Бельбек, де зафіксували "бавовну".

Окрім того, внаслідок ударів по ворожій військовій частині на горі Ай-Петрі, що в тимчасово окупованому Криму, загинув командир частини Алєксандр Кулаков. Відомо, що там окупанти розмістили "таємну" військову базу ППО 3-го радіотехнічного полку збройних сил Росії.

Автор: Діана Квасневська