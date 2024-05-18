Українські військові збили черговий Су-25 над Донеччиною

Українські військові на Донецькому напрямку знищили ворожий винищувач Су-25. Успішну операцію здійснили зенітники 110 бригади.

Військові знищили ворожий літак 17 травня. Загалом з 24 лютого 2022 року ЗСУ знищили 354 літаки російських загарбників.

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Що відомо про знищення чергового Су-25

Зенітники 110-ки продовжують виписувати полум'яні штрафи російським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога! Нині (18 травня – 24 Канал) його рештки дотлівають в одній з Донецьких посадок,

– розповіли військові.

Вони запевнили, що наше небо стане пеклом для ворожих пілотів.

Що відомо про знищення чергового Су-25: дивіться відео

Військові бригади повідомили, що це вже четвертий Су-25 на їхньому рахунку. Адже перед цим вони збили ворожі літаки 4, 11 та 13 травня.

До речі, один Су-25 ворога коштує орієнтовно 11 мільйонів доларів.

Втрати ворога на фронті за минулу добу

Окупанти тільки на Харківському напрямку, станом на 13:30 18 травня протягом доби втратили 25 солдатів та 12 одиниць військової техніки та озброєння.

Втрати ворога за минулу добу сягають:

особового складу – близько 489 870 (+1410) осіб;

танків – 7 547 (+18);

бойових броньованих машин – 14 552 (+14);

артилерійських систем – 12 603 (+38);

РСЗВ – 1 071 (+1);

засобів ППО – 800 (+2);

літаків – 353 (+2);

гелікоптерів – 326 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 073 (+45);

крилатих ракет – 2 200 (+0);

кораблів/катерів – 26 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 104 (+56);

спеціальної техніки – 2 062 (+7).

До речі, вночі проти 15 травня у Криму знищили два літаки МіГ-31, один Су-27, а також пошкоджений МіГ-29. Росія тримала свою авіацію на аеродромі Бельбек, де зафіксували "бавовну".

Окрім того, внаслідок ударів по ворожій військовій частині на горі Ай-Петрі, що в тимчасово окупованому Криму, загинув командир частини Алєксандр Кулаков. Відомо, що там окупанти розмістили "таємну" військову базу ППО 3-го радіотехнічного полку збройних сил Росії.