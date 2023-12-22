Дуже болісна втрата, – Коваленко про збиття трьох російських винищувачів Су-34

Українські військові опівдні 22 грудня одночасно знищили три російських винищувача Су-34, які бомбардували позиції Сил оборони поблизу Кринок на Херсонщині. Уламки збитих літаків впали біля Чаплинки та Каланчака.

Ліквідація трьох Су-34 стала болісною втратою для окупантів, оскільки росіяни вироблять близько 10 таких винищувачів на рік. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", зауваживши, що збиття літаків на ТОТ може свідчити про те, що ворог розслабився й не очікував такого розвитку подій.

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"Це дуже болісна втрата, тому що Су-34 на сьогодні основний фронтовий бомбардувальник російської авіації. Їх використовують насамперед для завдання ударів по території України з використовуванням КАБів, керованих авіабомб, типу ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 з універсальним модулем планування та корекції польоту, що робить їх більш точними бомбами", – сказав Коваленко.

Росіяни розслабилися на ТОТ

Су-34 на тимчасово окупованих територіях почувається безпечніше, ніж будь-які інші російські літаки. Винищувач може скидати керовані авіаційні бомби на відстані від лінії бойового зіткнення до 30 кілометрів. Тож, літак не наближається до зони, яку можуть використовувати зенітно-ракетні комплекси малого та середнього радіуса дії, тому винищувачі почувалися в умовній безпеці.

"Це проблема для Су-25, який наближається до ліній бойового зіткнення майже на 5 – 6 кілометрів, а іноді навіть ще ближче. Ось тоді такий літак можна збити навіть з використанням переносного зенітно-ракетного комплексу. Наприклад, "Stinger", "Перун", "Ігла-1М" та інші", – наголосив Олександр Коваленко.

Зауважимо, що росіяни втрачають основні авіаційні втрати саме у штурмовиках Су-25. Тому пілот Су-34 дійсно менше напружений, коли наближається до лінії боєзіткнення, ніж льотчик Су-25, хоча літаки різні за функціоналом.

Я не виключаю, що вони розслабилися. Виконували бойове завдання у тих умовах, до яких вони звикли. А тут зненацька щось трапилося,

– підсумував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Як Сили оборони нищать ворожу авіацію

Днями раніше СБУ та ЗСУ провели спецоперацію на аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області Росії. Внаслідок атаки уражено два літаки Су-34, які отримали пошкодження планерів та кабіни, що унеможливлює застосування винищувачів для подальших атак.

Таким чином, за тиждень українські військові змогли ліквідувати понад 5 російських штурмовиків Су-34, що стало серйозною втратою для окупантів. Хоча Росія може виробляти такі літаки, проте не у великій кількості – до 10 одиниць на рік.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загарбники мали на озброєнні близько 130 винищувачів Су-34. Найбільшу кількість росіяни втратили у 2022 році, особливо в перші тижні та місяці, коли вважали, що можуть безкарно завдавати ударів по українських містах.

Однак наша ППО успішно відпрацювала й пошкодила або знищила понад 30 ворожих літаків Су-34, а може і більше. Певний період часу росіяни намагалися замінити їх фронтовими бомбардувальниками Су-24.

Російська авіація відправляється "на дно"