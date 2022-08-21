Прилетіла відплата: ЗСУ знищили частину техніки, якою ворог обстрілював Нікополь і Марганець

Українські військові знищили техніку російських окупантів, якою загарбники обстрілювали Нікополь і Марганець. Також ворог зазнав втрат в особовому складі.

Техніка ворога відправилася на металобрухт

Про це повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. За його словами, "парочка техніки", яка причетна до обстрілів Марганця та Нікополя, відправилася на металобрухт.

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Євген Євтушенко також припустив, що російські окупанти, які були біля знищеної техніки, теж стали "двохсотими". Разом з тим, начальник Нікопольської РВА зазначив, що кількість втрат окупантів наразі неможливо порахувати.

Окупанти обстрілюють Нікополь

російські військові буквально щодня обстрілюють місто Нікополь, що в Дніпропетровській області. Загарбники б'ють по місту з артилерії з окупованого Енергодара. Один з обстрілів відбувся і в ніч проти 21 серпня.

Також росіяни атакували Нікопольський район 19 серпня. В обід у житлові квартали Марганця прилетіли 5 снарядів з російської ствольної артилерії. Унаслідок обстрілу поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обох госпіталізували до лікарні.

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У ніч проти 19 серпня ворожі війська накрили своїм вогнем одразу три райони на Дніпропетровщині. Йдеться про Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. Унаслідок цього загинув 36-річний місцевий мешканець та отримав поранення 12-річний хлопчик.

16 серпня російська армія обстріляла Нікопольський район: у місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 – зі ствольної артилерії. Через обстріл було поранено четверо людей.

Ніч проти 10 серпня на Дніпропетровщині виявилася вкрай трагічною. Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі загинули 11 людей, а постраждали ще 13 осіб.

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