Українські військові знищили важливий плацдарм окупантів біля Білогорівки: фото розбитої техніки

Селище Білогорівка стала форпостом українських воїнів на Луганщині. Там українські захисники зуміли знищити плацдарм російських окупантів. ЗСУ вже двічі розбили росіян.

ЗСУ перетворили на брухт танки, БМП та іншу техніку окупантів

Інтенсивні бої в Білогорівці, яка розташована на захід від Лисичанська й Сєвєродонецька, розпочалися на початку травня. Російські війська 8-го травня в районі Білогорівки звели понтонну переправу через Сіверський Донець, повідомляє 24 канал.

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Та вже 9 травня стало відомо, що Збройні Сили України зруйнували переправу. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що вдалося знищити цілу роту росіян, яка змогла переправитися на нашу територію.

Джерела 24 каналу в українських спецслужбах повідомили, що, окрім переправи, наші захисники та захисниці успішно відпрацювали по окупантах, які закріпилися на плацдармі.

ЗСУ знищили всю російську техніку та важливий плацдарм військ агресора біля Білогорівки. Про успішність дій українських військових свідчать фото, які опинилися у розпорядженні 24 каналу. На них видно ворожі танки, БМП та багато іншої техніки, яку вдалося знищити.

Українські військові знищили важливий плацдарм окупантів біля Білогорівки / Фото 24 канал

ЗСУ зачищають територію від окупантів

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни намагалися створити переправу біля Білогорівки, щоб перекидати військову техніку.

Та ЗСУ не дозволили окупантам розвинути успіх та знищили всі понтонні переправи. За інформацією Гайдая, вся ворожа техніка та частина особового складу були знищені. Решта росіян втекли.

Після невдачі російські військові не зупинилися. 11 травня Гайдай проінформував, що війська агресора вкотре намагалися перейти Сіверський Донець. Проте ЗСУ знову зупинили російських військових.

Російські військові знищили школу в Білогорівці: загинули 60 людей

Ввечері 7-го травня збройні сили Росії скинули потужну авіабомбу на школу у Білогорівці. У приміщенні школи перебували близько 90 людей.

На жаль, авіаудар росіяни призвів до загибелі 60 людей. Ще 30 людей змогли вижити. Сергій Гайдай повідомляв, що будівля закладу повністю зруйнована.

Жертвами цинічного бомбового удару російських військових стали двоє закарпатських волонтерів – Назар Дичук та Дмитро Биць.

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