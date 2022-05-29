Українські воїни "приземлили" ворожі безпілотники-камікадзе: промовисті фото

Росіяни намагаються бомбити українські міста та позиції ЗСУ не лише артилерією, а й з повітря. Наші воїни роблять усе, щоб ворожі снаряди не досягали цілей.

Російські окупанти не припиняють наступальних дій та обстрілів українських територій. На лінії фронту тривають гарячі бої, воїни ЗСУ не дають ворогу просуватися, а не деяких напрямках йдуть в контрнаступ.

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Знищення безпілотників-камікадзе

Воїни протиповітряної оборони 25-ої повітрянодесантної Січеславської бригади змогли "приземлити" російські безпілотники-камікадзе. Кілька влучних пострілів зі стрілецької зброї – і ворог зазнав нових втрат у повітрі.

Фото знищених російських безпілотників-камікадзе:

Новини з фронту: коротко про останні події

У зоні ООС російські окупанти йшли в наступ 14 разів. Наші герої відбили атаки рашистів та завдали їм нових втрат. Також нашим героям вдалося збити 2 ворожі ракети та безпілотники "Куб".

Росіяни продовжують нещадно гатити по прикордонних районах Сумщини. Впродовж доби 29 травня на території області було зафіксовано аж 30 вибухів. Як повідомили в оперативному командуванні "Північ", серед особового складу жертв та поранених немає.

На південь від Кривого Рогу наші герої здійснили контрнаступ. Операція пройшла дуже успішно – понад 60 рашистів поповнили склад "хороших росіян", наші воїни вибили їх з займаних позицій.

Війна Росії проти України: головні новини

Європа не змогла дійти згоди щодо шостого пакета санкцій проти російських окупантів. Проблема полягає не лише в нафтовому ембарго, яке активно блокує Угорщина. Деякі країни хочуть дозволити росіянам купувати нерухомість в Європі.

Російські окупанти продовжують вивозити крадене в Україні зерно до Сирії. Супутники зафіксували прибуття російського вантажного судна в Латакію. За приблизною оцінкою, він може вмістити приблизно 30 тонн зерна. Відомо, що це вже його другий рейс з Криму до Сирії за останній місяць. Підрахунки кажуть, що російські окупанти вкрали в Україні вже 40 тисяч тонн зерна.

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