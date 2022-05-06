Українські воїни знищили авто з боєкомплектом та бліндаж окупантів: потужне відео

Артилеристи Миколаївської бригади десантників знищили автомобіль "Урал" з боєкомплектом та бліндаж російських окупантів. Відповідне відео показали в Генштабі ЗСУ.

Військові запевнили, що від них вороги не сховаються, всі будуть рано чи пізно знищені.

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На відео видно, як в одному з районів виконання бойових завдань, артилеристи 79-ої окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва знищили вантажний автомобіль "Урал" з боєкомплектом та бліндаж російських окупантів.

Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання, захищаючи України та її громадян, – відзначили десантники.

ЗСУ знищили авто з боєкомплектом та бліндаж окупантів: відео



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Втрати ворога станом на ранок 6 травня

Генштаб ЗСУ опублікував дані про втрати ворога за період з 24 лютого по 6 травня 2022 року. Найбільше втрат зазнали російські окупанти на Лиманському та Курахівському напрямках Донбасу.

Загалом втрати ворога такі:

особового складу – 24 900 осіб;

танків – 1110 одиниць;

бойових броньованих машин – 2686 одиниць;

артилерійських систем – 502 одиниці;

засобів ППО – 83 одиниці;

літаків / гелікоптерів – 199 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 одиниць;

кораблів / катерів – 11 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 одиниці;

крилатих ракет – 90 одиниць.

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