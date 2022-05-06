Українські воїни знищили авто з боєкомплектом та бліндаж окупантів: потужне відео
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Артилеристи Миколаївської бригади десантників знищили автомобіль "Урал" з боєкомплектом та бліндаж російських окупантів. Відповідне відео показали в Генштабі ЗСУ.
Військові запевнили, що від них вороги не сховаються, всі будуть рано чи пізно знищені.
До теми ЗСУ відбили 11 атак ворога на Донбасі: карта бойових дій станом на 6 травня
На відео видно, як в одному з районів виконання бойових завдань, артилеристи 79-ої окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва знищили вантажний автомобіль "Урал" з боєкомплектом та бліндаж російських окупантів.
Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання, захищаючи України та її громадян, – відзначили десантники.
ЗСУ знищили авто з боєкомплектом та бліндаж окупантів: відео
Успіх ЗСУ за останні три дні
- Під Харковом захисники знищили гордість Росії – новий танк Т-90М "Прорив". Вартість одного такого становить 3 – 4 мільйони доларів.
- У Генштабі повідомили, що в Куп'янську російські окупанти облаштували собі госпіталь. За попередніми даними, там перебуває до 300 поранених.
- У зоні ООС ЗСУ відбили 11 атак ворога. За добу українські захисники знищили: 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки, 5 одиниць автомобільної техніки ворога.
- Протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ 5 травня уразила щонайменше 15 ворожих повітряних цілей: 14 – безпілотників типу "Орлан", 1 літак, попередньо винищувач Су-30см.
- На Запоріжжі наші захисники знищили розвідувальний безпілотник "Орлан-10". У нього поцілили із зенітно-ракетного комплексу "Оса".
- У небі над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ще один ворожий безпілотник. В області наразі порівняно спокійно.
Втрати ворога станом на ранок 6 травня
Генштаб ЗСУ опублікував дані про втрати ворога за період з 24 лютого по 6 травня 2022 року. Найбільше втрат зазнали російські окупанти на Лиманському та Курахівському напрямках Донбасу.
Загалом втрати ворога такі:
- особового складу – 24 900 осіб;
- танків – 1110 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2686 одиниць;
- артилерійських систем – 502 одиниці;
- засобів ППО – 83 одиниці;
- літаків / гелікоптерів – 199 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1926 одиниць;
- кораблів / катерів – 11 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 324 одиниці;
- крилатих ракет – 90 одиниць.
Відео до теми – ЗСУ підбили ще один російський корабель