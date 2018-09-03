Українські туристи стали учасниками ДТП у Румунії

У румунському місті Сучава сталася аварія за участі українських туристів. Водій мотоцикла в'їхав у автобус з туристами, який прямував з Болгарії до України.

Про це на своїй сторінці повідомила журналістка Любов Загоровська.

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Потрапили в аварію. О третій ночі в місті Сучава в наш автобус на величезній швидкості врізався мотоцикл. Удар був дуже сильний. Усі пасажири автобуса неушкоджені, зате водій мотоцикла і пасажир загинули на місці,

– повідомила Загоровська.

Журналістка також зазначила, що після інциденту усі пасажири автобуса провели ніч у будівлі школи.

Як повідомила Загоровська, рятувальні служби та працівники правоохоронних органів працювали дуже оперативно та злагоджено.

Наразі пасажири туристичного автобуса очікують на транспорт зі Львова, який має їх забрати.