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Українські туристи стали учасниками ДТП у Румунії

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Аварія у Румунії
Аварія у Румунії / Фото з відкритих джерел

У румунському місті Сучава сталася аварія за участі українських туристів. Водій мотоцикла в'їхав у автобус з туристами, який прямував з Болгарії до України.

Про це на своїй сторінці повідомила журналістка Любов Загоровська.

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Потрапили в аварію. О третій ночі в місті Сучава в наш автобус на величезній швидкості врізався мотоцикл. Удар був дуже сильний. Усі пасажири автобуса неушкоджені, зате водій мотоцикла і пасажир загинули на місці,
– повідомила Загоровська.

Журналістка також зазначила, що після інциденту усі пасажири автобуса провели ніч у будівлі школи. 

Як повідомила Загоровська, рятувальні служби та працівники правоохоронних органів працювали дуже оперативно та злагоджено.

Наразі пасажири туристичного автобуса очікують на транспорт зі Львова, який має їх забрати.

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Румунія Подорожі
Джерело: 24 Канал
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