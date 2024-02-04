У будівлю зайшли росіяни, але тут з'явилися дрони: кадри неймовірного порятунку наших воїнів

Російські окупанти пробралися у будівлю, в якій перебували українські захисники. На щастя, наших воїнів врятували побратими за допомогою безпілотників.

СтратКом ЗСУ поділився кадрами порятунку наших захисників. Їм допомог за допомогою БпЛА 14 окремий полк.

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Як дрони врятували наших воїнів

Окупанти зайшли у будівлю у той момент, коли наші воїни перебували на другому поверсі. На щастя, їм вчасно допомогли побратими з безпілотниками.

Росіяни зайняли перший поверх будівлі, у якій перебували українські захисники. Але на допомогу прийшли дрони! Поки безпілотники знищували противника, оборонці успішно вибралися й відійшли,

– мовиться у повідомлення.

На відео можна побачити, як дрон-камікадзе влітає у приміщення на першому поверсі через велику діру у стіні та вибухає. Після цього двоє наших захисників спускаються з другого поверху через вікно та залишають будівлю.

Порятунок українських воїнів за допомогою БПЛА: відео СтратКому ЗСУ



Що ще роблять наші воїни за допомогою дронів