Українські пілоти отримали дозвіл для польотів на винищувачах Gripen

Українські пілоти успішно пройшли ознайомчу підготовку на шведських винищувачах Gripen. Від успіху пілотів залежать умови передачі цих винищувачів Україні.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що українські пілоти отримали дозвіл на випробувальні польоти винищувачів Gripen. Повідомляється, що наші пілоти пройшли ознайомчу підготовку.

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У Швеції позитивно оцінили підготовку пілотів

Підготовка включає в себе випробувальні польоти на літаках і тренажерах, а також інструктаж наземного персоналу.

За словами міністра оборони, досвід, отриманий під час ознайомчої підготовки, стане основою для визначення наявності умов для відправки літаків Gripen на Україну.

Орієнтаційна підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від Сил оборони, вона пройшла добре,

– сказав він.

Що відомо про винищувач Gripen Це легкий винищувач, який був створений для забезпечення бойової ефективності в різних завданнях, таких як повітряна боротьба, наземний бойовий обстріл, розвідка та інші. Цей винищувач був прийнятий на озброєння кількома країнами.

Що відомо про передачу Україні винищувачів Gripen