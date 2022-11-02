"Око за око": Чмут розповів, як українські безпілотники Shark допоможуть на фронті

Українські безпілотники Shark будуть у нагоді на фронті. Вони виконуватимуть різні завдання з розвідки й наведення артилерії, РСЗВ тощо.

Про це 24 каналу розповів керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Раніше повідомлялось про переваги безпілотника Shark.

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Самодостатня система

Чмут зазначив, що нині мовиться про 25 комплексів. Це не просто безпілотники, як вироби, це системи з автомобілем, де розміщуються, транспортуються безпілотники. Система самодостатня, має джерела живлення.

Будуть коригувати артилерію, будуть шукати ворога, будуть наводити високоточну зброю, ті ж HIMARS,

– зауважив керівник благодійного фонду "Повернись живим".

Око на око

Він продовжив, що є проєкт "Око на око". Хотілось би швидше, аби в нього надходили кошти, і тоді можна було б реалізувати більше проєктів. Є спеціальний сайт, де показано, як накопичуються гроші.

"На всіх інформаційних майданчиках є посилання, за яким можна перейти і скинути кошти без прив'язки до палива. Тож, це можуть робити й пішоходи, не лише водії на автозаправках "Окко", – наголосив Чмут.

Шарки передадуть за потребами

За його словами, те, кому передадуть шарки, буде вирішено спільно з Генштабом залежно від потреб фронту. Є позиції, де вони треба найбільше. Є позиції, де взагалі немає безпілотників.

Є графіки відвантаження,

– підкреслив керівник благодійного фонду "Повернись живим".

Виготовлення безпілотника

Чмут розповів, що час виготовлення таких безпілотників залежить від того, як швидко вдасться знайти комплекти для нього за кордоном. У світі є кілька постачальників, які всі знають. Якщо ви хочете якнайкращий безпілотник, то й комплектів для нього треба більше.

"Те рішення, яке ми придбали, недешеве. Очевидно, воно опирається на найкращі рішення в нашій війні з 24 лютого і найкращі рішення компанії, що виготовляє безпілотники з 2015 року", – сказав керівник благодійного фонду "Повернись живим".

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Закупівлі "Повернись живим"

Як він зазначив, нині "Повернись живим" займається закупівлею ЗРК для ЗСУ. Є декілька проєктів по озброєнню. Також у роботі великий проєкт на бронетехніку, а ще проєкт "Бавовна у Москві".

Не поспішаймо, й ми встигнемо. Подібні історії вимагають дуже холодного виваженого підходу, правильного технічного рішення й виваженої комунікації. Як показала ця війна, ГУР і Міноборони вміють дивувати українців і вміють робити свою роботу,

– підсумував Чмут.

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