"Ефективніші за Shahed": Україна розробила дрони, які протидіють російській ППО

З'вилося відео старту українського безпілотника, який зараз проходить останні етапи випробувань. Особливість цього БпЛА полягає в його здатності до протидії російській ППО.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, український безпілотник є більш технологічним, ніж іранський Shahed та може ефективно погіршувати роботу російських засобів ППО середнього та малого ешелону.

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"Український дрон значно більший за розмірами від іранського", – зазначив Коваленко.

Він повідомив, що український безпілотник має більш потужну бойову частину, ніж Shahed 131 та Shahed 136. Якщо порівнювати з іранського номенклатурою, то український БпЛА більш схожий на дрон Arash.

Протидіють ППО

Український дрон має на озброєнні сучасні електронні розробки, які протидіють радіоелектронними засобами ППО російських окупантів, хоч він і має досить гучний звук, повідомив Коваленко.

За його словами, у Росії зараз спостерігаються проблеми із забезпеченням сучасним ППО ешелону малого радіуса дії, за який відповідають ЗРК "Панцир-С1" та ЗРК "Тор-М2". Ця ППО найбільш ефективна проти дронів-камікадзе.

Коваленко про можливості українських БпЛА: дивитись відео

Вивчали принцип дії російської ППО

Інформаційний оглядач припустив, після того, як українські військові "затрофеїли" велику кількість російських комплексів РЕБ, вони мали можливість вивчити російські радіолокаційні станції, які працюють з їхньою ППО.

Імовірно, вивчивши це, в Україні змогли розробити досить вдалу протидію російським радіоелектронним засобам і значно підвищити ефективність використання українського дрона.

Україна використовує БпЛА для оборони