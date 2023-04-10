Український контрнаступ відбувається кожного дня, – Данілов закликав не чекати чарівних дат
10 квітня 2023, 16:10Читать новость на русском
Джерело:Олексій Данілов
Олексій Данілов прокоментував питання українського контрнаступу. Секретар РНБО пояснив, що Україна не чекає чарівних дат.
Секретар РНБО запевнив, що наші Збройні Сили діють спокійно. Також посадовець розповідав, що про деталі контрнаступу ЗСУ знають тільки 5 осіб.
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Що сказав Данілов про контрнаступ ЗСУ
Український контрнаступ відбувається кожного дня. Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно, системно і послідовно нищимо російських окупантів,
– заявив Данілов.
На думку секретаря Ради національної безпеки та оборони України інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України.
Контрнаступ ЗСУ: коротко
- Буквально на початку квітня трапився нібито "витік даних" про плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ. Українська розвідка запевнила, що частина з цих документів – неправдива, інша частина – з відкритих джерел.
- Олексій Резніков заявляв, що контрнаступ точно буде. Проте міністерство не може розкрити всіх планів, адже вони пов'язані з таємницею певного стратегічного завдання. Тобто точні дати Міноборони сказати не може через багато факторів.
- Наприкінці березня заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснювала, що режиму тиші мають дотримуватись журналісти та експерти. Ба більше, стратегічні військові плани та задуми можуть озвучувати тільки Володимир Зеленський, Олексій Резніков та Валерій Залужний.