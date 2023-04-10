Український контрнаступ відбувається кожного дня, – Данілов закликав не чекати чарівних дат

Олексій Данілов прокоментував питання українського контрнаступу. Секретар РНБО пояснив, що Україна не чекає чарівних дат.

Секретар РНБО запевнив, що наші Збройні Сили діють спокійно. Також посадовець розповідав, що про деталі контрнаступу ЗСУ знають тільки 5 осіб.

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Що сказав Данілов про контрнаступ ЗСУ

Український контрнаступ відбувається кожного дня. Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно, системно і послідовно нищимо російських окупантів,

– заявив Данілов.

На думку секретаря Ради національної безпеки та оборони України інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України.

Контрнаступ ЗСУ: коротко