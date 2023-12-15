Окупанти заявили, що розбирають в Севастополі захоплений український корвет "Луцьк"
Джерело:"Крим. Реалії"
Російські окупанти розбирають на металобрухт корвет ВМС України "Луцьк". Його захопили ще у 2014 році під час анексії Криму.
У Севастополі окупанти знищують колишній український військовий корабель. Про це стало відомо 15 грудня.
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Окупанти розбирають корвет "Луцьк"
У Севастополі заявили, що український військовий корабель "Луцьк" розбирають на частини.
Місцеві ЗМІ зазначають, що бойовий корабель вже втратив практично всі надбудови. Наразі розбирають носову частину корабля.
Корвет "Луцьк" – багатоцільовий корабель прибережної дії ВМС України. Його спуск на воду відбувся у травні 1993 року, він перебував у бухті Севастополя.
Окупанти розбирають український корабель / Фото з телеграм "Крым.Реалии"
20 березня 2014 року "Луцьк" був захоплений російськими військовими.
Блокування корабля "Луцьк" у 2014 році: що відомо
- У 2014 році у Севастополі бойові кораблі Чорноморського флоту Росії заблокували український корвет “Луцьк” і вимагали екіпаж здатися.
- Судна держави-агресорки перекрили вихід з бухти, а тому покинути місце дислокації українським морякам не вдавалося.
- Попри блокаду, українські моряки заявляли, що залишаються вірними присязі і служать народу України.
- Андрій Сенченко, якого у 2014 році терміново призначили виконувачем обов’язків голови Адміністрації Президента запевняв, що військову техніку можна було вберегти. Він зазначив про заяви, що у флоту є борги перед севастопольськими підприємствами за виконані судноремонтні роботи, і поки ці борги не погасять, то ні про який вивід кораблів мова йти не може.