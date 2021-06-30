Український націоналіст, – Путін маразматично назвав Медведчука

Володимир Путін вкотре обурився через те, що підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука закрили під домашнім арештом. Він смішно назвав свого кума "українським націоналістом".

Медведчук – "український націоналіст"

В Україні у політсил, які "хочуть нормальних відносин" з Росією немає жодних шансів. Про це президент Росії заявив 30 червня відповідаючи на питання росіян у прямому ефірі.

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Ось Віктора Медведчука, який насправді, на мою думку, є українським націоналістом, взяли і закрили перед виборчою кампанією вдома, браслет наділи,

– сказав російський лідер.

Він додав, що в Україні "пригнічують в зародку" всіх, хоче "нормальних відносин" з Росією: "Когось садять у тюрму, когось під домашній арешт, когось вбивають на вулицях".

Чому слова Путіна – брехня