Можемо стати новим Ізраїлем: як Україні вберегтися від рецидиву війни

Уроки повномасштабної війни мають навчити нас з більшою увагою ставитись до своєї оборонної галузі та вкладати в неї кошти. Ми здатні модернізувати оборонну промисловість настільки, щоб повноцінно забезпечувати всі свої потреби.

Україна може вибудувати абсолютно непробивну систему оборони, при якій не залежатиме від союзників. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, зауваживши, що для цього потрібно приблизно 10 років.

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Стати такими, як Ізраїль

До безпеки своєї країни треба ставитись максимально уважно. Після війни Україні мінімально потрібно 5 років, щоб побудувати таку оборону, щоб жоден російський диктатор навіть не думав про наступ.

А за 10 років ми здатні стати такими, як Ізраїль, щоб будь-який удар об нас закінчувався зламаною рукою чи ногою для агресора,

– сказав екскомандир роти батальйону "Айдар".

Повномасштабна війна багато нас навчила, а найперше того, що до неї завжди треба бути готовим. Також важливо пам'ятати, що світ досить прагматичний, тому потрібно вчитися самостійності й ні від кого не залежати.

"Ми велика країна з потужною оборонною промисловістю. Сьогодні вона трохи застаріла й частково зруйнована війною, але ми здатні її модернізувати. Зможемо самі себе забезпечити, якщо не всіма видами бойової техніки, то більшою частиною, й повністю забезпечити себе боєприпасами, що критично важливо", – наголосив екскомандир роти батальйону "Айдар".

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На оборонпромі не економлять

Для того, щоб розвинути оборонний потенціал, над цим треба працювати й в жодному разі не економити.

Навіть після війни нам треба розуміти, що поки існуватиме Росія, яка ностальгує за імперським статусом, доти нам не можна розслаблятися, а значну частину бюджету скеровувати на оборону,

– підкреслив Євген Дикий.

Він також додав, що розвиток оборонної промисловості, а не просто закуповування готових зразків, може стати для України потужним двигуном для економіки й технологічного розвитку. Так само як зараз ми технологічно розвиваємось завдяки роботі з дронами.

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