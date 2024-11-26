Українці стримують три сценарії початку Третьої світової війни

Було б погано, якби ваше місто згоріло. Це цілком обґрунтований страх. Що ж робити, якщо горить дім сусіда? Звісно ж, не звинувачувати у пожежі пожежників і не влаштовувати протест перед станцією, щоб затримати пожежні машини всередині. Це вже не страх, а саморуйнівна паніка. Істерія змушує місто палати.

Було б погано, якби почалася Третя світова війна. Це обґрунтований страх. Чинячи опір Росії, українці роблять всі сценарії такої катастрофи менш ймовірними. Про це заявив Тімоті Снайдер, інформує 24 Канал.

До теми Особливість Третьої світової війни, яка робить її несхожою на попередні

У масштабах нашого світу українці є тими самими пожежниками. Вони забезпечують безпеку решти з нас. Нема сенсу звинувачувати їх у вторгненні Росії або заважати їм виконувати свою роботу. Це вже не страх, а саморуйнівна паніка. Істерія робить Третю світову війну більш ймовірною.

Пропоную тверезо розглянемо три знайомі сценарії Третьої світової війни:

ескалація звичайної війни в Європі;

ескалація звичайної війни на Тихому океані;

поширення ядерної зброї.

В усіх трьох випадках український опір робить усіх нас безпечнішими. Українці стримують війну в Європі своєю державою. Вони стримують війну на Тихому океані, і вони перешкоджають поширенню ядерної зброї. Ці сценарії Третьої світової війни не реалізувалися тому, що українці ризикують.

Сценарій – Європа

Традиційним сценарієм Третьої світової війни з 1940-х років був конфлікт великих держав у Європі в результаті вторгнення з Москви. Це вторгнення відбулося. Завдяки українцям, ця війна обмежилася однією країною, їхньою власною.

Росія без провокацій вдерлася в Україну у 2014 році, а потім у значно більших масштабах – у 2022 році. Попри прогнози майже всіх, Україна протистояла повномасштабному вторгненню Росії, тим самим утримавши найбільшу війну з 1945 року на своїй території.

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Це настільки грандіозне досягнення, що ми схильні не помічати його. Це обходиться українцям неймовірною ціною. Україна дійсно залежить від поставок зброї з боку своїх союзників. Якщо ми припинимо їх, через власні страхи чи з якихось інших причин, то Україна може програти, а війна, швидше за все, розшириться.

Сценарій –Тихий океан

У 21 столітті основним сценарієм Третьої світової війни було вторгнення Китаю у Тайвань, яке викликає відповідь США. Цього вторгнення не було і, швидше за все, не буде, поки Україна чинить опір. Якщо українці стримують війну в Європі, то стримують війну на Тихому океані.

Поки Китай бачить успішну коаліцію та значний опір України, він навряд чи піде на ризикований наступ у Тихому океані.

Як продовжують нам доводити лідери Тайваню – перемога України є найкращим способом запобігти війні в Азії. Оскільки цей народ перебуває у прямій небезпеці, його твердий і послідовний запит до американців – озброїти Україну.

Сценарій – розповсюдження ядерної зброї

Ядерна війна стає набагато ймовірнішою, коли більше країн мають ядерну зброю. Український опір цьому перешкоджає. Росія шантажує Україну ядерною війною з лютого 2022 року. Якби українці піддалися на цей ядерний шантаж і не встояли, то зараз світ був би вкритий ядерною зброєю. Уроком було б те, що кожна країна, яка її не має, повинна її створити, щоб протистояти таким загрозам, як Росія.

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Та Україна встояла. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, ми не лише вб'ємо людей, які забезпечували нам безпеку, ми створимо світ, у якому поширюється ядерна зброя, а ядерна війна – набагато більш імовірна.

Українці стримують ризики в недосконалому світі, в якому ми маємо жити. Ризики реальні, але якщо їх тверезо оцінити, без істерики, то ми бачимо, що підтримка України – найкращий спосіб їх стримати.

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Істерія призводить до поклоніння "Великій Сильній Людині" та мрії про якусь легку відповідь. Люди, які розганяють істерію про Третю світову війну, схильні вірити у "Великого Сильного Владіміра Путіна і Великого Сильного Дональда Трампа".

"Великий Сильний Путін" говорить про ядерну війну, тому треба панікувати й змусити українців здатися. Путін безперервно говорить про ядерну війну майже 3 роки. Самі росіяни не сприймають це серйозно. (Одним із підтверджень цього є те, що рівно нуль росіян повернули своїх дітей із Лондона, Парижа та Нью-Йорка).

Кремль знає, що є американські істерики, які будуть вразливі до ядерної риторики, тому вони продовжують намагатися. Але віра у "Великого Сильного Путіна" робить його могутнім. А поступка йому робить Третю світову війну більш імовірною.

"Великий Сильний Трамп" поширив фантазію про те, що він може припинити російсько-українську війну через 24 години після обрання. Як ми побачили, це була дурня. Трамп не має сили змусити росіян припинити вторгнення, а також не має сили змусити українців припинити опір.

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Росіяни сподіваються маневром змусити Трампа припинити постачання зброї Україні, що полегшить їм війну, хоча й не припинить її. Для цього вони намагаються влаштувати американську істерику щодо Третьої світової війни. Якщо Трамп припинить поставки зброї в Україну, це зробить українську поразку більш імовірною, що, своєю чергою, зробить Третю світову війну більш імовірною.

Російсько-українська війна – це не телешоу чи подкаст. Її не можна закінчити удаваною маскулінністю чи справжньою істерикою. Її неможливо закінчити, слухаючи пропаганду тих, хто її розпочав, або обіцянки про чарівний мир. Одна сторона виграє, а інша програє.

Українці взяли титанічно важку ситуацію і максимально полегшили її для нас. Чинячи опір, вони всіляко покращували нашу національну безпеку. Ціна, яку вони заплатили на полі бою, у співвідношенні з людськими жертвами, була приблизно такою ж, як ціна американців в обох світових війнах разом узятих. Крім того, до цих життів, втрачених на полі бою, слід додати десятки тисяч загиблих цивільних осіб і мільйони біженців від російської окупації. Ми повинні це цінувати.

Саме тому, що українці полегшили нам завдання, ми можемо сприймати їхню жертву та їхні страждання як належне. Український опір створює світ, у якому ми можемо слухати власні страхи, а не звертати увагу на стратегічні реалії. Їхня мужність дає нам змогу вибрати боягузтво. Але нав'язувати свою істерику сміливим людям, які забезпечують нашу безпеку, – це найнебезпечніше, що ми можемо зробити.

Ніхто при здоровому глузді не хоче Третьої світової війни. Тож не провокуймо її, кидаючи людей, які її стримують.