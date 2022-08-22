Теракт проти людей без зброї, – захисники "Азовсталі" про справжні наміри росії в Оленівці
росія в колонії Оленівки скоїла теракт проти військовополонених, які були без зброї. Терактом в Оленівці росія хотіла приховати сліди катувань українських полонених.
Теракт в Оленівці суперечить людяності, – "Вишня"
Про це під час пресконференції заявив боєць ГУР МО Дмитро Усіченко, який повернувся з полону. Усіченко сказав, що якби він свідчив у суді в Гаазі, то розповів би про те, що відбулося в Оленівці.
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"Про те, що відбулося в Оленівці. Про те, як вони знищили моїх побратимів", – сказав "Вишня".
Він наголосив, що весь світ бачив, що "обстріл" колонії в Оленівці відбувся не із систем HIMARS, які Україна отримала від США. Усіченко підкреслив, що це зробила не Україна, а росіяни.
"Вишня" заявив, що теракт в Оленівці "суперечить Женевській конвенції та людяності".
Вони зробили теракт проти військовополонених, проти людей, які були без зброї, проти ув'язнених. Вони зробили теракт і вони країна-терорист,
– сказав боєць ГУР МО.
Також Усіченко вважає, що терактом в Оленівці росіяни хочуть приховати свої сліди тортур. Він погодився з тезою, що окупанти закатували певну кількість людей в Оленівці та видали їх загибель за наслідки "обстрілу" колонії.
Що відомо про теракт в Оленівці
- 29 липня російські військові здійснили теракт в колонії в Оленівці, де утримували українських військовополонених з "Азовсталі". В Офісі генпрокурора повідомили, що загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення.
- Ймовірно, під час теракту в Оленівці росіяни застосували термобаричну зброю. Для вбивства окупанти могли використати реактивні піхотні вогнемети РПВ-А "Джміль".
- За даними ГУР МО, за теракт відповідальні найманці з ПВК "Вагнера". Відомо, що росія не допускає міжнародні організації до місця теракту в Оленівці та намагається сфабрикувати докази.
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