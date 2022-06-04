Український прапор з "Азовсталі" передали до музею

До Національного музею історії України у Другій світовій передали прапор, який висів над "Азосталлю" у Маріуполі.

Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов передав прапор до експозиції "Україна – розп'яття". Реліквія стане титульним експонатом музейної колекції свідчень російсько-української війни.

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Разом з Будановим до музею прийшли захисники Маріуполя, а також дружини оборонців міста – тих, хто дотепер у полоні. У розвідці наголосили, що ці жінки сповнені наснаги й упевненості, вони борються й боротимуться за своїх чоловіків-героїв.

Настане час, коли прапор знову замайорить над Маріуполем

Прапор врятували із пекла сталеварні. Під час церемонії передачі стягу Буданов наголосив, що настане час, коли цей прапор, уже як музейний експонат, знову побуває у вільному українському місті Маріуполь.



На церемонію прийшли захисники Маріуполя та їх родини / Фото ГУР Міноборони

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Українські бійці майже 3 місяці мужньо боронили Маріуполь від російських загарбників. Військові тримали оборону, попри те, що сили окупантів переважали в рази.

Однак 16 травня українське військове керівництво дало наказ представникам гарнізону Маріуполя зберегти власне життя та вийти з "Азовсталі", яку називали фортецею Маріуполя.

Захисників вивезли на тимчасово окуповані території: до Новоазовська та Оленівки. За даними британської розвідки, з "Азовсталі" вийшло близько 1 700 українських воїнів.

Процес проходить за посередництва Червоного Хреста та ООН. Важливо, що кожен український військовий був зареєстрований, оскільки російські окупанти можуть вчиняти злочини проти полонених. Президент Володимир Зеленський впевнений, що усіх бійців обміняють.

Із захисниками практично немає зв’язку. Рідні нічого не знають про них. Раніше дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерина змогла зідзвонитися з чоловіком, він сказав, що у бійців більш-менш задовільні умови.

У Міноборони зазначали, що Україна має інформацію про умови захисників Маріуполя, але вона не публічна.

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