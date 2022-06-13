Український прапор повернеться, – Зеленський пригадав 8 річницю звільнення Маріуполя з окупації

Президент Володимир Зеленський у 8 річницю звільнення Маріуполя з окупації пообіцяв, що місто буде вільним знову.

Маріуполь знову буде вільний

Президент зазначив, що попри те, що за Маріуполь доводиться знову боротись, у місто повернеться український прапор.

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У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну. Як і тоді, у 2014-му, Маріуполь знову буде вільний. Український прапор повернеться так само, як і в кожне місто й село, куди прийшли окупанти. Бо це наша країна і наші люди,

– написав Зеленський.

Президент також опублікував фото Маріуполя, який практично знищили росіяни. На фото боляче дивитись. Квітуче місто росіяни перетворили на руїни.

Так виглядає Маріуполь у восьму річницю звільнення від окупації / Фото телеграм Володимира Зеленського

Коротко про визволення Маріуполя у 2014 році

13 червня у 2014 році спецбатальйони "Азов" та "Дніпро" звільнили Маріуполь від терористичної ДНР та російських бойовиків. Місто пробуло під загрозою окупації трохи понад місяць.

З з середини квітня 2014 року будівля міської ради та інші ключові об'єкти на території Маріуполя були під контролем російських окупаційних військ, у місті були "укріпрайони".

Кілька сотень українських військових утримували лише Маріупольський аеродром.

Щорічно 13 червня в Україні відзначається День визволення Маріуполя від російських загарбників.

Восьму річницю місто переживає в російській окупації.

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Останні новини з Маріуполя: яка ситуація в місті

Російські загарбники намагаються встановити контроль у захопленому Маріуполі. Окупанти зневажливо ставляться до місцевого населення та продовжують паплюжити красиве, сучасне місто.

Ситуація у місті дуже складна – місцеві жителі досі без світла, газу та води. Окупанти не поспішають відновлювати ними ж зруйновану інфраструктуру.

Натомість взяли деукраїнізувати стелу на в'їзді у Маріуполь – змінили букву "і" на "и" – такий їх максимум зусиль для міста.

Це у той час, коли місцеві не мають, що їсти. Так, у Головному управлінні розвідки оприлюднили нові шокуючі дані про дії російських нелюдів на окупованих територіях: окупаційна влада зменшує видання "гуманітарної допомоги", аби жителі прибирати завали з вулиць та ховали тіла загиблих в обмін на їжу.

Росіяни змушують проходити маріупольців так звану "фільтрацію". Навколо міста розгорнули 4 фільтраційних табори, у яких утримують людей в жахливих умовах перед депортацією в Росію.

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