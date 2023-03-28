Український прикордонник хотів "злити" Росії інформацію про охорону Півночі

На Чернігівщині український інспектор-прикордонник збирав для спецслужб країни-терористки інформацію про організацію охорони та оборони північної ділянки кордону. Він планував передати своєму куратору ці дані для організації диверсій у прикордонних районах.

Однак внутрішній безпеці Держприкордонслужби та СБУ вдалося викрити та затримати зрадника. Як з'ясували правоохоронці, його завербувала ФСБ.

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Що відомо про зрадника України

Як повідомили в СБУ, інспектор Чернігівського прикордонного загону був завербований кадровим співробітником ФСБ ще до початку повномасштабного вторгнення країни-окупантки. Свою ж розвідувально-підривну діяльність він розпочав після 24 лютого 2022 року.

Для агресора завербований посадовець мав знайти, сфотографувати, а потім передати секретні відомості своєму куратору через месенджер у телеграмі. Мовиться про:

бойові розпорядження,

план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області.

В СБУ підкреслили, що уся ця розвідінформація була потрібна окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на Півночі України.

Злочинця затримали

Однак усі ці дані зрадник України передати не встиг. Правоохоронці змогли своєчасно викрити злочинця та затримати його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору.

Також на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Зазначимо, що за її порушення фігуранту "світить" позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна. Наразі ж зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Зараз триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", – зазначили правоохоронці.

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