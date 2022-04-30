Український спротив може зруйнувати план Кремля створити на Херсонщині псевдореспубліку

Російські окупанти не полишають спроб створити на території України чергову квазіреспубліку. Цього разу їх цікавить Херсонська область. Але, наголошують у ГУР, український спротив обламає ці плани.

До 9 травня президентові Росії Володимиру Путіну потрібно показати бодай якусь перемогу. Тож окупанти не лише намагаються захопити територію Донбасу, а й провести референдум на Херсонщині.

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Для Росії важливо перетворити Херсонщину на "ХНР"

У Росії зроблять усе можливе та неможливе для того, щоб референдум на Херсонщині таки відбувся.

(Їм потрібно – 24 канал) сказати, що "народ Херсонщини" проголосив "Херсонську народну республіку та хоче увійти до складу Росії,

– наголосив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що такий крок у Росії подаватиметься як одна з перемог країни-агресорки на території України. Наступними, на його думку, можуть бути Запорізька й Одеська області. Це саме та стратегія, яку Путін продовжує реалізовувати на територіях країн, що колись входили до складу СРСР.

Для досягнення задуманого використовують ті ж методи. Спочатку російські військові окуповують територію. Після цього – встановлюють жорсткий контроль. У захоплених населених пунктах навіть встановлюється нова влада, щоправда, маріонеткова. Вона, власне, й виконуватиме доручення, які надходять з Кремля.

Водночас, додають у ГУР, на Херсонщині Росія може не досягнути поставлених цілей. А все тому, що в області сильний народний спротив, а також активна проукраїнська позиція.

Актуальні новини про референдум на Херсонщині

Почнімо з того, що російські окупанти захопили Херсонську область. У ній вони планують провести референдум, щоб перетворити її на "Херсонську народну республіку". Якщо спочатку мовилося про 24 квітня, то потім – 27, а пізніше стало відомо, що його таки проведуть, але вже в межах з 1 по 10 травня.

Серед місцевого населення окупанти продовжують поширювати дезінформацію. Вони намагаються переконати мешканців Херсонщини, що її "неможливо" буде повернути під контроль України. Це робиться для того, щоб посіяти паніку та підштовхнути людей до участі у референдумі.

Натомість партизани у Новій Каховці вже залишають послання окупантам. Містяни наголошують на тому, що їхня позиція проукраїнська, і що ставати частиною Росії у місті ніхто не збирається.

Складна історія для окупантів і в самому Херсоні. Російські загарбники ніяк не можуть зібрати ту кількість людей, якої було б достатньо для телевізійної картинки. Недостатньо провести фейковий референдум, потрібно ще й показати, що це таки відбулося. Оскільки мешканці міста висловлюють обурення та виходять на протести, то зробити це загарбникам не вдається.

Тому в Росії вже міркують над альтернативними способами відділення територій від України. Уже виникла ідея про створення квазіутворення. Воно має називатися "Южная Русь". Але й тут не все так просто, адже як республіку не називай, а українці хочуть залишатися з Україною.

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