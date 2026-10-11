Дата-центр "Яндекса" у Володимирі повністю припинив роботу, – Fire Point

У неділю, 11 жовтня, українські військові завдали успішного удару по третьому дата-центру російської компанії "Яндекс" у місті Володимир. Внаслідок атаки об'єкт припинив роботу.

Під час удару застосовували безпілотники FP-1. Про це повідомили у Fire Point.

Що відомо про результати ураження?

У компанії повідомили, що для ураження інфраструктурного об'єкта противника застосували БпЛА FP-1. Атакований комплекс у Володимирі є одним із ключових вузлів обробки даних, забезпечення функціонування хмарних сховищ і внутрішніх мереж російського IT-гіганта.

У "Яндексі" прокоментували український удар.

Інфраструктура наших дата-центрів пошкоджена, тому в роботі сервісів "Яндекса" можуть бути збої. Фахівці роблять все можливе, щоб якнайшвидше все відремонтувати,

– написали у компанії.

Раніше росЗМІ повідомляли, що дрони пошкодили інфраструктуру майданчика. Унаслідок влучань об’єкт зазнав пошкоджень і повністю припинив роботу, що викликало масштабні збої в роботі сервісів компанії.

Користувачі по всій території Росії зафіксували масові відмови у системі. Більшість цифрових послуг Яндекс наразі залишаються недоступними або працюють із критичними затримками.

Цей збій можна назвати найбільшим інцидентом останніх років для російських цифрових екосистем: він торкнувся не тільки сервісів "Яндекса", але й багатьох сторонніх організацій, які використовують його ресурси,

– розповів гендиректор інформаційно-аналітичного агентства "Рустелеком" Юрій Брюквін.

Що відомо про наслідки влучання?

Нагадаємо, що в ніч проти 11 жовтня у Володимирській області повідомляли про атаку на дата-центр "Яндекса". Після повідомлень про вибухи користувачі зіткнулися з перебоями в роботі кількох сервісів компанії.

Програми компанії не працюють у користувачів по всій території країни-агресорки. Телеграм-канали пишуть, що проблеми також мають клієнти з інших країн, зокрема Сербії. Збій стався у служби підтримки. Окрім того, вийшов з ладу сайт петербурзького аеропорту "Пулково".

У результаті ураження інфраструктури в користувачів перестали працювати голосовий помічник Аліса, сервіс "Яндекс Музика", платформи "Яндекс Телеміст" та "Яндекс Дім". Також аварія повністю паралізувала корпоративні інструменти Tracker, Wiki та Forms разом із пошуковими API.

Крім того, користувачі не можуть відкрити сайт і застосунок провайдера "Дом.ру", увійти в особистий кабінет магазину одягу LIME та профіль сервісу оренди самокатів "Юрент". Виникли проблеми із замовленнями й завантаженням товарів у застосунку "Магніту", а перебої зафіксували в сервісах "Вкусно – і точка", мережі спортзалів DXX і службі доставки квітів Flowwo.

Раніше, у п'ятницю, 9 жовтня, Володимир Зеленський повідомляв про атаку по російському дата-центру в Калузькій області. Президент підкреслював, що удар став дзеркальною відповіддю на дії ворога, та відзначив важливу влучність українських воїнів.