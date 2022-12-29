Більше шкоди чи імпульсу: як війна вплинула на військово-промисловий комплекс України
Війна вплинула на військово-промисловий комплекс України. Насправді на фронті дуже добре себе демонструє зброя українського виробництва.
Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний. Однак української зброї недостатньо, тому ми й потребуємо також зброї від західних партнерів.
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Українська зброя
Нарожний розповів, що українська зброя неочікувано для багатьох добре себе показала на фронті. У нас з'явились 152-міліметрові снаряди, які передали у військові частини. Крім снарядів є також дуже багато зразків:
- "Нептун", який потопив крейсер "Москва". Багато хто сумнівався в ефективності цієї зброї, однак 2 ракет вистачило, аби потопити флагман російського Чорноморського флоту.
- Надводні безпілотники чи катери, які пошкодили декілька російських кораблів і фактично замкнули їх у бухті. Нині їх не використовують, адже у Чорному морі зимові шторми, до них повернуться після цього періоду.
- "Богдана" – перша гаубиця, що зроблена в Україні. Щодо неї одразу згадуються ефективні удари по острову Зміїний.
- "Вільха" – дуже серйозна зброя. Було б добре, якби її запустили в серію.
- "Стугна-П", яка ефективно знищує російську броньовану техніку. Схоже, що половину російської техніки ЗСУ знищили саме за допомогою цієї зброї.
Це дуже серйозний обсяг техніки. Інша половина була знищена з Джавелінів, NLAW, іншої зброї, яку передають західні партнери. Це така дуже суб'єктивна оцінка,
– зазначив військовий експерт.
Нарожний про те, як війна вплинула на військово-промисловий комплекс України: дивіться відео
Український ВПК конкурентоспроможний
Він продовжив, що українська оборонна промисловість доволі серйозна. Вона конкурентоспроможна, як на нашому ринку, що вона й показала, так і на закордонному.
"Я думаю, що вона буде розвиватись. І ця війна в Україні – це дуже серйозний поштовх, який отримала українська військова промисловість задля свого розвитку", – зауважив Нарожний.
Зброя на війні: останні новини
- Росія вже вкотре завдала масованого удару по Україні 29 грудня. Результат виявився вже традиційним для них – ефективність прориву української ППО ракетами окупантів залишається на рівні орієнтовно 10 – 15%.
- За попередньою інформацією, наші союзники – Сполучені Штати Америки закуплять для України комплекси експортної автоматизованої системи управління вогнем артилерії IFATDS. Вони призначені для ракетних комплексів HIMARS.
- Західні партнери постачають Україні зброю, але дещо нерішуче. Зброя та техніка є вирішальною перевагою на полі бою, тому варто сподіватися на збільшення військової допомоги у 2023 році від країн-партнерок.