Український гурт "СКАЙ" пограбували в Одесі: деталі інциденту

Популярні музиканти з гурту "СКАЙ" заявили про пограбування в Одесі. Знаменитості втратили чимало дороговартісного обладнання.

Останній день літа запам'ятається одеситам не тільки драйвовим виступом популярного гурту "СКАЙ", але й неприємним інцидентом. Музикантів під час гастролей пограбували.

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Сталось це на стоянці біля нічного клубу "Пляжник", що розташований в Київському районі курортного міста.

Вчора в Одесі на стоянці клубу "Пляжник" у нас вкрали те, без чого просто неможливо уявити гурт "СКАЙ" – наші інструменти. Прихильники творчості гурту "СКАЙ" чудово знають, що ми завжди граємо наживо, без використання фонограм. Саме тому втрата інструментів – це дуже болючий удар для нас. Ми ніколи і подумати не могли, що колись потрапимо у таку ситуацію... Але маємо, що маємо,

– розповіли учасники гурту.

Дороговартісне обладнання музиканти залишили на стоянці, за якою наглядав охоронець. Однак навіть це не завадило зловмисникам винести десятки елементів музичної апаратури, зокрема, гітари та синтезатори.

Допис, поширений СКАЙ | SKAI (@skaiband) 7 Сер 2018 р. о 8:20 PDT

Гурт "СКАЙ" звернувся до всіх людей, які могли бути очевидцями злочину або ж можуть знати про місцезнаходження вкраденого. Музиканти не втрачають надії повернути апаратуру та навіть запропонували винагороду людині, що надасть необхідну інформацію для слідства.

"Можливо, саме серед ваших друзів є людина, яка допоможе нам віднайти те, що було вкрадено з нашого концертного автобуса. За надання інформації, яка допоможе повернути інструменти, обіцяємо щедру винагороду – нашу безмежну вдячність, +100500 до карми та 2 тисячі доларів", – додали музиканти.

Дивіться відео з місця події: