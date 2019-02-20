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      Український радіолокатор великого радіусу дії зацікавив низку країн

      94 Читать новость на русском
      Система VHF Radar P-18MA/P-180U
      Система VHF Radar P-18MA/P-180U / Aleksandr Naumenko

      Українська державна оборонна компанія "Спецтехноекспорт" провела демонстрацію роботи радіолокаційних систем P-18MA/P-180U, після якої низка країн висловила сильні зацікавлення розробкою. Представники іноземних держав заявили, що радар має великі перспективи експорту.

      Портал Defence Blog повідомив, що "Спецтехноекспорт" провів демонстрацію локатора на полігоні під Києвом. Оновлену версію суттєво модернізованої радіолокаційної системи показали військовим аташе іноземних країн.

      Читайте також: На виставці в ОАЕ продемонстрували проект української системи залпового вогню на шасі КрАЗ

      Українська приватна компанія розробила усі ключові компоненти систем P-18MA/P-180U, окрім антени. Представники посольств іноземних країн, високо оцінили розвиток українських технологій та заявили, що радар має великі перспективи експорту.

      Зокрема індійські партнери "Спецтехноекспорту" проявили серйозне зацікавлення системою. Під час міжнародної виставки AeroIndia 2019, яка відбудеться 20-24 лютого в Бангалорі, буде проведено низку переговорів щодо можливості постачання українського радарного комплексу для потреб індійських збройних сил.

      Локатор призначений для виявлення різних типів повітряних цілей на далеких відстанях і раннього попередження про перебування в повітряному просторі країни ворожого об'єкта. Він здатен виявити цілі, які залишаються непомітними на інших смугах частот. Водночас робота радарів однаково ефективна в різних погодних умовах.

      Попередня версія радару мала недолік, через який ідентифікація цілей проходила з низькою точністю. У модернізованій версії системи цей недолік успішно вирішується за допомогою новітніх методів обробки сигналів і координат. Таким чином, цей радар здатний забезпечити точне націлювання для союзних систем ППО. Водночас радар залишається практично невразливим для радіолокаційних ракет.

      Дивіться відео: Демонстрація системи VHF Radar

       

      Що таке AeroIndia 2019?Одна з провідних міжнародних виставок в аерокосмічній галузі. Aero India проводить Організація оборонних досліджень і розробок (DRDO) Міністерства оборони Індії спільно з Авіаційним об'єднанням Індії.

      Виставка проводиться раз на два роки у Бангалорі. Aero India збирає учасників з усього світу і надає можливість для створення спільних програм досліджень, а також технологічних партнерств. Aero India 2019 вже 12-а за рахунком.

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      Теги: Новини України Зброя Експорт Індія
      Джерело: 24 Канал
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