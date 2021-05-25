На українському кордоні залишаються десятки тисяч військ Росії, – Столтенберг

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенбер зустрівся з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. Зокрема вони обговорили ситуацію в Україні.

Столтенберг заявив, що Росія відтягнула від кордонів деякі свої війська. Попри це, десятки тисяч – ще залишаються в Україні та довкола неї.

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"Хоча Росія відтягнула частину військ, десятки тисяч залишаються в Україні та навколо неї, а також значна кількість зброї", – наголосив генсек НАТО.

Столтенберг: Обмеження судноплавства – схеми агресивних дій Росії

Окрім цього, за його словами, Росія продовжує обмежувати судноплавство в Чорному морі, зокрема поблизу Керченської протоки.

Це частина схеми агресивних дій, які викликають серйозні занепокоєння,

– він зазначив.

Столтенберг додав, що Альянс залишатиметься пильним, продовжуватиме посилювати стримування та оборону і підтримувати своїх партнерів.

Російські війська біля кордонів: коротко

Інформація про те, що Росія стягує свої війська під виглядом навчань до кордонів з Україною, з'явилась у березні.

Відповідні відео з технікою з'явились доступними в мережі.

Наприкінці квітня Росія сказала, що відводить від кордонів війська. Проте значна їхня частина досі залишається біля кордонів.

Міністерство оборони України повідомило, що збройні сили Росії продовжують нарощувати боєздатність на Донбасі.