Українці чинитимуть опір, – журналіст 24 каналу Овдієнко звернувся до росіян
Журналіст 24 каналу Артем Овдієнко зі зброю в руках звернувся до росіян. Він попередив, що українці – пацифісти, однак опір чинитимуть у будь-якому випадку.
Овдієнко записав відеозвернення, в якому наголосив, що засуджує насилля. Він сказав, що, оскільки є журналістом, то, відповідно до професійної етики, не має права брати до рук зброю, але взяв.
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Попередження для росіян
Овдієнко наголосив, крім того, що він є журналістом та пацифістом, найперше він – українець. Тому готовий зі зброєю в руках захищати свою Батьківщину від російської агресії.
Медійник визнав, що тримає мисливську рушницю, яка куплена за його гроші і не призначена для війни. Однак це все одно зброя.
І я хотів би попередити вас, недорогі росіяни, що вам тут не раді! І українці, хоч і пацифісти, але будуть чинити опір,
– наголосив журналіст.
Зауважимо, що пацифізм – це ідеологія осуду будь-якої війни. Пацифісти відмовляються від війни як інструменту зовнішньої політики.
Українці чинитимуть опір, дивіться відеозвернення Овдієнка:
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