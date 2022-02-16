Українці чинитимуть опір, – журналіст 24 каналу Овдієнко звернувся до росіян

Журналіст 24 каналу Артем Овдієнко зі зброю в руках звернувся до росіян. Він попередив, що українці – пацифісти, однак опір чинитимуть у будь-якому випадку.

Овдієнко записав відеозвернення, в якому наголосив, що засуджує насилля. Він сказав, що, оскільки є журналістом, то, відповідно до професійної етики, не має права брати до рук зброю, але взяв.

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Попередження для росіян

Овдієнко наголосив, крім того, що він є журналістом та пацифістом, найперше він – українець. Тому готовий зі зброєю в руках захищати свою Батьківщину від російської агресії.

Медійник визнав, що тримає мисливську рушницю, яка куплена за його гроші і не призначена для війни. Однак це все одно зброя.

І я хотів би попередити вас, недорогі росіяни, що вам тут не раді! І українці, хоч і пацифісти, але будуть чинити опір,

– наголосив журналіст.

Зауважимо, що пацифізм – це ідеологія осуду будь-якої війни. Пацифісти відмовляються від війни як інструменту зовнішньої політики.

Українці чинитимуть опір, дивіться відеозвернення Овдієнка:

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