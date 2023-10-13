Інформація перевіряється, – Юсов про ймовірних заручників-українців ХАМАС

Під час свого нападу на Ізраїль терористи ХАМАС брали заручників. Чи були серед них українці, наразі встановлюють.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє 24 Канал.

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Інформацію про полонених українців перевіряють

За словами Юсова, інформація щодо українців, які могли потрапити в полон ХАМАС, наразі перевіряється.

Україна зробить усе необхідне та все можливе для того, щоб врятувати наших громадян із Сектора Гази та з інших територій, де їм може загрожувати небезпека. І робота над цим вже зараз ведеться,

– наголосив представник ГУР.

Понад тисяча українців висловили бажання виїхати з території Ізраїлю. Наша держава вже організувала перший евакуаційний рейс до Румунії й не планує на цьому зупинятися. Повідомляють, що другий рейс запланують на неділю. Квитки продають за ціною, яка була ще до початку війни.

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