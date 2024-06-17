Втратили понад 30 кілограмів: фотографи показали моторошні кадри бійців, що пройшли полон Росії
Джерело:Фотографи Ліберови
Фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали фото українських захисників, які повернулися з російського полону. Вони зазначили, що це була найважча зйомка за останні пів року.
Фотографи сподіваються, що ці документальні портрети посприяють у тому, аби партнери рішучіше говорили про питання обміну полонених. Наразі з військовими працюють реабілітологи та психологи.
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Фото українських полонених
Костянтин та Влада Ліберови поділилися знімками військових, що повернулися з полону. Як зазначили фотографи, вони тиждень не могли оговтатися після того, що побачили і почули під
час зйомок.
Ці кадри ми публікуємо з дозволу самих хлопців. Памʼятаю, як один з них сказав мені: ми маємо зробити все, щоб таке ніколи не повторилось знову, з іншими. Але все повторюється, кожного дня. Ще безліч наших людей залишаються в російському полоні. І цьому немає кінця,
– написали вони.
Фотографи зазначили, що фотографії промовляють самі за себе – і це при тому, що по поверненню додому бійці встигли набрати по 10 кілограмів ваги. Під час полону вони втратили по 30 – 40 кілограмів. Аби дати розуміння, що це означає, чоловіки продемонстрували свої фото, як були зроблені до полону.
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Проте військових не вдалося зламати – про що говорять самі захисники. Реабілітологи кажуть, що військових після повернення накриває з часом. Перші ж тижні вони відчувають ейфорію. Саме тому з звільненими працюють професійні психологи.
"Вже багато разів було сказано, але повторимо тут ще один раз. Двадцять перше сторіччя, центр Європи, вік надсучасних технологій та штучного інтелекту. І просто тут і зараз відбувається найбільший геноцид з часів другої світової. Ці фото – тому підтвердження", – вказали фотографи.
Пропозиції обміну полонених
- У Швейцарії 15 – 16 червня пройшов Саміт миру. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що у ході міжнародної зустрічі країни, які вважаються проросійськими, презентували свої напрацювання у питанні повернення українців із російського полону – дітей, цивільних та військових. Цьому посприяв закритий формат засідання.
- Лубінець вказав, що не може назвати, що це за країни. Проте Україна не очікувала таку позицію саме від цих країн.
- На засіданні вдалося обговорити розробку нових підходів, які можуть допомогти визволити громадян України із російського полону.