"Єдине, що бачили – це фото з судилищ": скільки захисників "Азовсталі" досі у полоні Росії
Росія вже майже 500 днів утримує у полоні захисників Азовсталі. Українські захисники та захисниці вийшли з розбомбленого заводу в Маріуполі в травні 2022 року.
Станом на зараз понад 1 500 оборонців Маріуполя досі в руках ворога, серед них – майже 700 азовців. Про це в коментарі до матеріалу 24 Каналу повідомила співзасновниця Асоціації родин захисників "Азовсталі" Маріанна Хомерікі.
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Росія утримує понад 1 500 оборонців Маріуполя
Періодично інформацію про них керівництво бригади та Асоціація отримували, коли з полону поверталися деякі захисники оборони Маріуполя.
Про частину бійців рідні мали змогу дізнатися тільки зі слів тих, хто повертається з полону, якщо вони бачили там тих чи інших осіб. Проте, оскільки востаннє захисників "Азовсталі" обмінювали 6 травня, то з того часу і до сьогодні жодної нової інформації про полонених захисників немає,
– сказала вона.
Маріанна Хомерікі додала, що єдина інформація про стан полонених – це фото та відео із судилищ, які влаштувала Росія над українськими військовими.
"Єдине, що бачили останнім часом – це фото та відео з судилищ, які окупанти влаштовують над нашими військовими. На цих кадрах видно їхнє тотальне виснаження, схуднення та сліди фізичного впливу", – зазначила вона.
Хомерікі розповіла, що Асоціація родин захисників "Азовсталі" працює над організацією нових заходів з нагадуванням Україні та світові, що оборонці Маріуполя вже 500 днів перебувають у полоні.
Для цього Асоціація звернулася до українців, які перебувають за кордоном. З 20 до 30 вересня відбудуться мітинги в щонайменше 11 містах світу.
Що відомо про українців у полоні в Росії
- Після того, як оборонці Маріуполя вимушено вийшли з "Азовсталі", до полону Росії потрапило понад 2 тисячі захисників і захисниць. Росія порушує міжнародні конвенції та знущається з українських полонених.
- У липні 2022 року росіяни організували теракт в колонії в Оленівці, де загинуло чимало українців. Росія не допускає міжнародні організації до українських полонених, тому інформація про їх стан вкрай обмежена. Крім того, росіяни проводять судилища над українськими воїнами.
- Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії вже провела 48 обмінів полоненими і повернула майже 2 600 захисників і захисниць.
- У вересні 2022 року у рамках обміну полонених Україна звільнила з полону командирів з "Азовсталі". Тільки влітку 2023 року командири, які вимушено перебували в Туреччині, опинилися в Україні та зрештою повернулися на фронт.