Приклад Італії: як залучити мільйони українців за кордоном для розвитку держави
- Мільйони українців, що опинилися за кордоном через війну, мають величезний потенціал для розвитку України.
- Україна може залучити цих громадян до розвитку країни через обмін досвідом, участь у відбудові, налагодження торгівельних зв'язків, інвестиції та культурну дипломатію.
- Італійський досвід показує, як країни можуть використовувати масову еміграцію на свою користь.
Війна розкидала нас по всьому світу. Мільйони українців, рятуючись від російської агресії, опинилися за кордоном. За даними ООН, лише з початку повномасштабного вторгнення країну покинули понад 5 мільйонів громадян. А загалом, за оцінками Міністерства національної єдності України, за межами країни зараз проживає близько 30 мільйонів українців.
Ці люди – наш величезний потенціал. Вони набувають нового досвіду, знань, навичок. І ми не можемо дозволити собі втратити цей ресурс. Питання лише в тому, як його залучити. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.
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Уроки історії: італійський досвід
Історія знає приклади, коли країни, що пережили масову еміграцію, змогли використати її на свою користь. Італія – один з таких прикладів. Наприкінці 19 – на початку 20 століття мільйони італійців шукали кращої долі в інших країнах. Уряд не міг зупинити цей процес, але зміг адаптуватися і використати його для розвитку країни.
Як?
- Грошові перекази: італійці надсилали гроші додому, підтримуючи економіку.
- Торгівельні зв'язки: вони налагоджували торгові зв'язки, відкриваючи італійським товарам нові ринки.
- Інвестиції: успішні емігранти інвестували в італійські підприємства, створюючи робочі місця.
- Культурний вплив: вони популяризували італійську культуру, сприяючи розвитку туризму.
Український вибір: залучити, а не повернути
Не можна силою повернути 30 мільйонів українців. Але можна запропонувати їм брати участь у розвитку України. Використати їхній досвід, знання та зв'язки.
Як?
- Створити платформу для обміну досвідом: об'єднати українців з усього світу, дати їм можливість ділитися знаннями, ідеями, проєктами.
- Залучити до відбудови: запропонувати участь у проєктах відновлення, консультації, експертизу, фінансову підтримку.
- Налагодити торгівельні зв'язки: допомогти українським підприємствам масово вийти на міжнародні ринки.
- Інвестувати в Україну: створити умови для прямих інвестицій в українську економіку.
- Культурна дипломатія: системно розповідати світові про нашу культуру, історію, традиції.
Завдання із зірочкою для влади
Залучити українців за кордоном – це не просто. Це "завдання із зірочкою". Потрібен ефективний механізм, який мотивуватиме їх брати активну участь у житті України. Але це – наш шанс. Шанс задіяти величезний ресурс для розвитку країни. Саме в цей момент, коли країна цього дуже потребує.
Ми не можемо повернути минуле. Але ми можемо побудувати майбутнє. Разом.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.