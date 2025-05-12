Приклад Італії: як залучити мільйони українців за кордоном для розвитку держави

Війна розкидала нас по всьому світу. Мільйони українців, рятуючись від російської агресії, опинилися за кордоном. За даними ООН, лише з початку повномасштабного вторгнення країну покинули понад 5 мільйонів громадян. А загалом, за оцінками Міністерства національної єдності України, за межами країни зараз проживає близько 30 мільйонів українців.

Ці люди – наш величезний потенціал. Вони набувають нового досвіду, знань, навичок. І ми не можемо дозволити собі втратити цей ресурс. Питання лише в тому, як його залучити. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Уроки історії: італійський досвід

Історія знає приклади, коли країни, що пережили масову еміграцію, змогли використати її на свою користь. Італія – один з таких прикладів. Наприкінці 19 – на початку 20 століття мільйони італійців шукали кращої долі в інших країнах. Уряд не міг зупинити цей процес, але зміг адаптуватися і використати його для розвитку країни.

Як?

Грошові перекази: італійці надсилали гроші додому, підтримуючи економіку.

Торгівельні зв'язки: вони налагоджували торгові зв'язки, відкриваючи італійським товарам нові ринки.

Інвестиції: успішні емігранти інвестували в італійські підприємства, створюючи робочі місця.

Культурний вплив: вони популяризували італійську культуру, сприяючи розвитку туризму.

Український вибір: залучити, а не повернути

Не можна силою повернути 30 мільйонів українців. Але можна запропонувати їм брати участь у розвитку України. Використати їхній досвід, знання та зв'язки.

Як?

Створити платформу для обміну досвідом: об'єднати українців з усього світу, дати їм можливість ділитися знаннями, ідеями, проєктами.

Залучити до відбудови: запропонувати участь у проєктах відновлення, консультації, експертизу, фінансову підтримку.

Налагодити торгівельні зв'язки: допомогти українським підприємствам масово вийти на міжнародні ринки.

Інвестувати в Україну: створити умови для прямих інвестицій в українську економіку.

Культурна дипломатія: системно розповідати світові про нашу культуру, історію, традиції.

Завдання із зірочкою для влади

Залучити українців за кордоном – це не просто. Це "завдання із зірочкою". Потрібен ефективний механізм, який мотивуватиме їх брати активну участь у житті України. Але це – наш шанс. Шанс задіяти величезний ресурс для розвитку країни. Саме в цей момент, коли країна цього дуже потребує.

Ми не можемо повернути минуле. Але ми можемо побудувати майбутнє. Разом.