Українці розробили платформу для захисту державної мови
Український стартап AxDraft розробив платформу, яка допомагає безкоштовно підготувати документи для захисту прав споживачів на отримання інформації українською мовою.
Про це сказано на сайті стартапу.
Зокрема, у кейсі "Захистити українську мову" є зразки скарг про порушення законодавства про мову в закладах харчування, супермаркетах і інтернет-магазинах.
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Відтак, споживачеві варто лише зареєструватися, відповісти на кілька запитань і заповнити дані. Далі цей документ буде індивідуалізований відповідно до вимог користувача, вичитаний і відформатований.
Зразки документів розробила громадська організація "Незалежні".
"Завдяки таким формам скарг Держпродспожівслужба неодноразово проводила перевірки і становила постанови про адміністративні правопорушення за порушення правил торгівлі", – розповів юрист Олександр Золотухін, пише видання gazeta.ua.