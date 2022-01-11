Українців мотивують вступати до тероборони, аби підірвати бойовий дух Росії

З 1 січня 2022 року в Україні почали функціонувати Сили територіальної оборони. Командувач Юрій Галушкін закликав українців доєднуватись до тероборони, аби мати можливість поквитатись з окупантами.

Про це бригадний генерал Галушкін розповів у своїй доповіді. Її темою була готовність Сил територіальної оборони.

До теми Національний спротив під час війни: Рада ухвалила зміни до законодавства

Готовність українців до опору вплине на ворога

У складі тероборони за необхідності український народ зможе успішно протистояти загарбникам. Ймовірною ціллю будуть колони російської військової техніки, а також гелікоптери. Саме готовність українців до протистояння може "відбити" у ворожого солдата намір атакувати.

Простими словами, навіть одна думка про збиті гелікоптери з десантом або спалені колони техніки, що перетнули кордон, множить на нуль бойовий дух російського солдата. А це дорогого коштує,

– наголосив Галушкін.

Галушкін очолив Сили тероборони 1 січня 2022 року

Зазначимо, що досвідчений генерал Юрій Галушкін очолив Сили територіальної оборони 1 січня 2022 року. Саме в цей день почав діяти закон "Про основи національного спротиву".

Тим часом Окупанти на Донбасі приводять війська у готовність: посилено шукають резервістів

Створення Сил тероборони: коротко

Закон "Про основи національного спротиву" почав діяти з 1 січня 2022 року.

Цим документом передбачено створення Сил тероборони ЗСУ.

Бригади мають бути створені у кожній зоні та місті, чисельність якого перевищує 900 тисяч осіб.

У кожному районі територіальної оборони та у кожному адміністративному центрі області мають бути створені батальйони тероборони.

Формування підрозділів планують завершити до 15 лютого 2022 року.

Дивіться про те, як Росія нарощує свою військову присутність, у InformNapalm: