Слід бути готовими: українців попередили, що нову масовану атаку можуть розпочати будь-якої миті
Росія не припиняє завдавати масованих ракетних ударів по всій території України. І, на жаль, у неї ще є ресурси для нових атак.
Українців попередили, що нова масована атака може бути будь-якої миті
Для підготовки такої атаки росіянам потрібно в середньому до двох тижні. Після попереднього масштабного обстрілу пройшло вже 5 днів, тому радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону заявив, що українцям слід бути готовими до будь-яких дій країни-агресорки.
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Попередні тижні ми бачили, що для підготовки подібного масованого удару їм потрібно в середньому від 7 до 14 днів. Відсьогодні ми повинні бути готові до того, що будь-якої миті росіяни можуть розпочати масовану атаку,
– сказав він.
Денисенко закликав українців не нехтувати правилами безпеки, а також зробити запаси води та зарядити павербанки.
ДСНС закликали не ігнорувати повітряну тривогу
За 9 місяців українці вже звикли до нових умов життя й часто ігнорують сигнали повітряної тривоги, які попереджають про небезпеку. Втім, слід пам'ятати, що ворог надзвичайно підступний, і нехтувати сигналами "Повітряна тривога!" ні в якому разі не можна. У ДСНС нагадали, як діяти під час тривоги.
Прогнози масованих ракетних обстрілів
- Напередодні голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступного тижня можливий новий масований ракетний удар по Україні. Наслідком таких ударів можуть бути й нові блекаути по всій країні.
- Про ймовірність такої атаки також розповіли в ГУР МО України. У розвідці заявили, щоб підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.
- Однак представник розвідки також повідомив, що запаси високоточної зброї у Росії й справді виснажені. Проте у неї ще залишилося багато не високоточних ракет, а, як відомо, точність для окупантів не обов'язкова.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що, на жаль, наразі ракети для нових обстрілів у росіян є, і на їхнє планування впливають різні фактори. Зокрема, на частоту масованих ударів впливають й погодні умови.