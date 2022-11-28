Слід бути готовими: українців попередили, що нову масовану атаку можуть розпочати будь-якої миті

28 листопада 2022 , 14:30
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Росія не припиняє завдавати масованих ракетних ударів по всій території України. І, на жаль, у неї ще є ресурси для нових атак.

Українців попередили, що нова масована атака може бути будь-якої миті

Для підготовки такої атаки росіянам потрібно в середньому до двох тижні. Після попереднього масштабного обстрілу пройшло вже 5 днів, тому радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону заявив, що українцям слід бути готовими до будь-яких дій країни-агресорки.

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Попередні тижні ми бачили, що для підготовки подібного масованого удару їм потрібно в середньому від 7 до 14 днів. Відсьогодні ми повинні бути готові до того, що будь-якої миті росіяни можуть розпочати масовану атаку,
–  сказав він.

Денисенко закликав українців не нехтувати правилами безпеки, а також зробити запаси води та зарядити павербанки.

ДСНС закликали не ігнорувати повітряну тривогу

За 9 місяців українці вже звикли до нових умов життя й часто ігнорують сигнали повітряної тривоги, які попереджають про небезпеку. Втім, слід пам'ятати, що ворог надзвичайно підступний, і нехтувати сигналами "Повітряна тривога!" ні в якому разі не можна. У ДСНС нагадали, як діяти під час тривоги.

Прогнози масованих ракетних обстрілів

  • Напередодні голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступного тижня можливий новий масований ракетний удар по Україні. Наслідком таких ударів можуть бути й нові блекаути по всій країні.
  • Про ймовірність такої атаки також розповіли в ГУР МО України. У розвідці заявили, щоб підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.
  • Однак представник розвідки також повідомив, що запаси високоточної зброї у Росії й справді виснажені. Проте у неї ще залишилося багато не високоточних ракет, а, як відомо, точність для окупантів не обов'язкова.
  • Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що, на жаль, наразі ракети для нових обстрілів у росіян є, і на їхнє планування впливають різні фактори. Зокрема, на частоту масованих ударів впливають й погодні умови.

Увага! 24 канал закликає українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Одразу після оголошення небезпеки, пройдіть до найближчого укриття, адже це може врятувати ваше життя!

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Автор: Марта Касіянчук