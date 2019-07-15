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      Українцям знизили ціну на газ у липні: відома нова вартість

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      Ціна на газ в Україні у липні 2019
      Ціна на газ в Україні у липні 2019 / 2000.ua

      Ціну на газ у липні для українців знизили до 4 тисяч 905 гривень за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат). Це на 648 гривень або на 11,7% менше у порівнянні з ціною газу в червні.

      Нову ціну природного газу для потреб населення розрахувала компанія "Нафтогаз України". Знизити ціну на газ компанію зобов’язав Кабмін 11 липня.

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      У "Нафтогазі" зауважили, що кінцева вартість газу в різних регіонах України може бути різною. Адже ціна залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Повідомити про кінцеву вартість газу в кожному регіоні повинні постачальники газу.

      У червні "Нафтогаз" знизив ціну газу для населення на 11,8% – до 5 тисяч 553 гривень за тисячу кубометрів.

      Корисно! Суд визнав, що ціна на газ, яка діяла 2,5 року, згідно з постановою Кабміну з травня 2016 року, – незаконна. Наслідки цього можуть бути дуже серйозні, адже споживачі фактично отримали право вимагати перерахунку вартості вже сплачених послуг.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Комунальні послуги Газ Тарифи на газ Нафтогаз
      Джерело: 24 канал
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