На Україну летіли ракети: оголосили відбій повітряної тривоги

В низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляють про рух ракет у напрямку до українських міст.

В низці областей України 16 лютого оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу використання балістичного озброєння.

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