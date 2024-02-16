На Україну летіли ракети: оголосили відбій повітряної тривоги
В низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляють про рух ракет у напрямку до українських міст.
В низці областей України 16 лютого оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу використання балістичного озброєння.
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Повітряні сили повідомили, що по всій Україні оголошено відбої повітряних тривог. Злетіло кілька бортів Ту-95. Відомо про 3 літаки, які перебувають поблизу пускових рубежів. У Кременчуцькому та Миргородському районах чули звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Тривога по всій території України пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння, Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу. Звичайна обережність може зберегти життя. Ракети курсом на Кропивницький та Полтавщину. Зокрема, Миргород попросили перейти в укриття. О 14:58 повідомили про ракети на Кременчук. Вже згодом там пролунали вибухи. Ракети у повітряному просторі України. Зокрема, на Сумщині. Пізніше оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Спочатку Повітряні сили поінформували про активність тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках!
Відбій повітряної тривоги
Злетіли Ту-95
– повідомили в Повітряних силах.
Ракети на Кременчук
Балістика зайшла у повітряний простір Сумщини
Загроза балістики
Активність тактичної авіації
Повітряні сили повідомили, що по всій Україні оголошено відбої повітряних тривог.
Злетіло кілька бортів Ту-95. Відомо про 3 літаки, які перебувають поблизу пускових рубежів.
У Кременчуцькому та Миргородському районах чули звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Тривога по всій території України пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння,
Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу. Звичайна обережність може зберегти життя.
Ракети курсом на Кропивницький та Полтавщину. Зокрема, Миргород попросили перейти в укриття.
О 14:58 повідомили про ракети на Кременчук. Вже згодом там пролунали вибухи.
Ракети у повітряному просторі України. Зокрема, на Сумщині.
Пізніше оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Спочатку Повітряні сили поінформували про активність тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках!