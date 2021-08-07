340 населених пунктів без світла: Україну накрили грози та шквали

В Україні 6 – 7 серпня знову значно погіршились погодні умови. Через сильні дощі, грози та пориви вітру без електропостачання залишились 339 населених пунктів.

Світло відключили через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач. Наразі над тим, аби залагодити ситуацію, працюють бригади обленерго.

До теми Прогноз погоди на 7 серпня: у східні області прийдуть грози та спека до +34 градусів

Без світла залишились міста та села у 8 областях:

Полтавська – 78 населених пунктів,

Черкаська – 59,

Чернігівська – 55,

Одеська – 47,

Сумська – 40,

Хмельницька – 28,

Кіровоградська – 24,

Миколаївська – 8.

У 4 областях підтопило будинки та повалило дерева

Вимкненням світла через негоду у чотирьох регіонах не обійшлось. Шквальний вітер пошкодив покрівлі 20 будинків та повалив понад 160 дерев. Через зливу підтопило 6 житлових приміщень та 34 дворогосподарства.

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Зазначимо, що напередодні негода теж накоїла лиха в Україні.